¿Qué logró el plan ‘Pico y placa’ durante su marcha blanca?

Hace 13 días, la Municipalidad de Lima puso en marcha el plan de restricción vehicular ‘Pico y placa’, que busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.



► ‘Pico y placa’: rutas, sanciones y tipos de autos incluidos en la restricción

► ‘Pico y placa’: qué pasa con los taxis de app y otras 7 preguntas sobre la restricción de vehículos



La marcha blanca del plan se activó el 22, 23, 24, 25 y 31 de julio. El lunes 29 y martes 30 de julio la medida estuvo suspendida por tratarse de feriados. ¿Pero qué logró durante este periodo?

Según la comuna metropolitana, durante los primeros días que se aplicó esta medida se evidenció un incremento del 16.25% y 11% en la velocidad de los buses de los corredores Azul y Rojo, respectivamente, cuyas rutas se extienden a lo largo de los ejes viales Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa y Javier Prado – La Marina – Faucett.

"Antes de la “Hora pico y placa” los buses azules circulaban a 13 kilómetros por hora (km/h) y ahora lo hacen a 14.80 km/h con una reducción del tiempo de viaje de 14 minutos en promedio. En el caso del Corredor Rojo, los buses circulaban a 15 km/h y ahora se desplazan a 18 km/h. El tiempo de viaje se redujo en 6 minutos", indicó.

Según el cronograma del plan, este lunes 5 de agosto empezará la segunda etapa de implementación y la imposición de multas efectivas por un valor de S/336 a los conductores infractores.

"Es por ello que la Municipalidad de Lima exhorta a los conductores de vehículos particulares a respetar la restricción en los horarios y ejes viales indicados", añadió el municipio.

Cabe precisar que el plan ‘Pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa terminada en número par no pueden circular en los ejes viales y horarios indicados los lunes y miércoles, mientras que los que finalizan en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

Lee también: