Lima instala carriles exclusivos para los buses de todos los eventos deportivos que se realizan aquí, pero no para los limeños que pasamos atorados por horas en el tráfico. Actualmente, un bus del corredor rojo puede tardar dos horas y media en cruzar la avenida Javier Prado, pero un carril segregado podría reducir ese tiempo a la mitad.

En carril exclusivo en vías de gran tamaño también reduciría el negocio de los colectiveros informales porque estos no tendrían la misma fluidez de ahora y, además, reduciría el ‘correteo’ entre unidades.

Sin embargo, implementar carriles exclusivos para buses implica varios factores que, incluso, contemplaría el rediseño de una sección de vía. Es importante considerar que los carriles exclusivos para los buses de los Panamericanos Lima 2019 y la final de la Copa Libertadores solo tenían un punto de inicio y un punto final, sin paraderos para dejar a los pasajeros.

¿Se puede instalar el carril exclusivo a la en cualquier avenida?

El ingeniero vial David Fairlie sostiene que toda la avenida donde se quiera implementar carriles exclusivos debe tener como mínimo tres carriles por sentido. “De tal modo que, además del carril exclusivo, aún haya dos carriles para autos”, explica. En otras palabras, la avenida Arequipa no podría tener un carril exclusivo para corredores.

“Si estás en una avenida con carril exclusivo para buses derecho, y un auto particular quiere girar a la derecha en una bocacalle, es necesario que sea permitido entrar momentáneamente al carril de buses para hacer ese giro. De lo contrario, si te obligan a girar a la derecha desde el carril izquierdo, o aguantas a todos los autos mientras esperan que hagas tu giro, o tienes que cerrar a los buses del carril de la derecha para poder entrar a la bocacalle, lo cual puede ocasionar no solo congestión sino también choques”, dice el ingeniero vial David Fairlie, de la Asociación Cruzada Vial. “Entonces, es necesario que se les permitirá a los vehículos particulares ingresar al carril de buses para girar a la derecha”, sostiene.

A lo largo de cualquier vía también hay cientos de cocheras particulares de las cuales salen vehículos, de las casas y edificios. ¿Los vehículos que salen, están permitidos de entrar al carril de buses para salir de sus cocheras y luego incorporarse al carril izquierdo? “Si no es así, es un problema porque al salir, si no encuentras un espacio en el carril izquierdo te quedas a medio carril exclusivo bloqueándolo, o no puedes salir nunca de la cochera”, añade Fairlie.

¿Qué ocurre cuando se tiene un carril de buses exclusivo en el carril izquierdo? Actualmente es problemático permitir que los autos giren a la izquierda, porque al girar tendrían que cruzar delante del bus, que quiere seguir recto.

“Entonces, para poder permitir el giro a la izquierda a pesar de tener un carril exclusivo para buses al lado izquierdo, lo que se hace es implementar un sistema especial de semaforización. Unos semáforos exclusivos para transporte público. Que tienen una luz distinta (no son verde/amarillo/rojo) para que no se confundan con los semáforos vehiculares para el resto. De esa manera los buses pueden tener luz “roja” mientras que los autos, en el mismo sentido en el que se mueve el bus, tienen flecha verde para girar a la izquierda”, dice David Fairlie.

Esta es un semáforo para buses. La línea blanca horizontal significa “rojo”.

Este es un semáforo que tiene rojo para autos pero “verde” (línea vertical) para buses.

Acá se permite ir de frente a los buses. A los autos también, pero los autos tienen flecha roja para girar a la izquierda, de tal modo que no cierren a los buses que siguen recto en el carril exclusivo que está a la izquierda.

Además de carriles exclusivos y semáforos especiales, también pueden hacerse “medias medidas” como, por ejemplo, lo que en algunos países llaman “Queue Jump Lane” que se traduce a “carril para saltearse la cola”. Según Fairlie, se trata de un carril exclusivo para buses (a la derecha) pero que solo existe cerca a la intersección. Y es para que el bus no tenga que estar esperando el cambio de semáforo detrás del resto de autos, sino que entra a ese carril y avanza hasta el frente de la cola.

Según David Fairlie, si se quiere implementar un carril exclusivo convencional, al lado derecho de la vía, uno de los problemas a solucionar es el de cómo permitir que los autos giren a la derecha.

Estas son algunas maneras de hacerlo sin perjudicar a ningún vehículo.

1. Permitir el ingreso a los autos que giran a la derecha solo unos metros antes de la intersección.

2. Permitir que, unos metros aún más alejados de la intersección haya un tramo del carril exclusivo que pueda ser atravesado por los autos que giran a la derecha para ingresar a un carril de giro exclusivo para la derecha.

3. Interrumpir el carril exclusivo para permitir el cruce de vehículos que giran a la izquierda (parecido al anterior).

4. Hay otra manera más innovadora que se llama “carril virtual para buses” que permite que gires a la derecha solo cuando no hay buses presentes. Cuando hay un bus el semáforo lo detecta y prende una señal de “prohibido girar a la derecha”.