Resumen

Sicarios asesinaron a un chofer de la empresa Etgucicsa, conocida como los ‘marrones’ o ‘San Bartolo’ de la línea B, que cubre la ruta de Pucusana a San Miguel. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

Los conductores de la empresa Empresa de Transporte Servicios Guadulfo Silva Carvajal  también conocida como ‘San Bartolo’ detuvieron su unidades vehiculares como señal de protesta tras el asesinato Ángelo Manuel Pacheco Matencio (25), la noche de ayer, martes 24 de febrero, en Lurín, a manos de organizaciones criminales.

