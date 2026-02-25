Los conductores de la empresa Empresa de Transporte Servicios Guadulfo Silva Carvajal también conocida como ‘San Bartolo’ detuvieron su unidades vehiculares como señal de protesta tras el asesinato Ángelo Manuel Pacheco Matencio (25), la noche de ayer, martes 24 de febrero, en Lurín, a manos de organizaciones criminales.

Según testigos, el conductor se detuvo en el paradero para dejar pasajeros cuando un sujeto se acercó por su lado y le disparó sin piedad y a quemarropa en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga.

A pesar que fue llevado a un hospital local, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

Paran transporte en contra de extorsiones

La paralización afecta una de las rutas más concurridas del sur de la capital. Los buses ‘marrones’ que cubren el trayecto entre Pucusana y San Miguel dejaron de circular tras el asesinato de uno de sus compañeros en Lurín.

“Mi hijo tiene familia, tiene dos hijos y quisiera que me apoyen con eso. No sé, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes, que apoyen a mis nietos, porque se quedan desamparados”, enfatizó la madre del fallecido a RPP.

Los transportistas de la ruta San Bartolo advirtieron que no retomarán el servicio hasta que el Gobierno y la Policía Nacional garanticen medidas de seguridad contundentes para operar sin riesgos.