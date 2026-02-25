Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los conductores de la empresa Empresa de Transporte Servicios Guadulfo Silva Carvajal también conocida como ‘San Bartolo’ detuvieron su unidades vehiculares como señal de protesta tras el asesinato Ángelo Manuel Pacheco Matencio (25), la noche de ayer, martes 24 de febrero, en Lurín, a manos de organizaciones criminales.
TE PUEDE INTERESAR
- Comas: a plena luz del día extorsionador finge ser pasajero y dispara a chofer de línea ‘Los Azulitos’
- Los sospechosos contactos que recibió la familia de Lizeth Marzano: “Uno de los requisitos de la terminación anticipada es un arreglo económico”
- Senamhi: Río Rímac alcanza nivel de alerta naranja tras intensas lluvias en la sierra
- San Isidro: convocan plantón para exigir justicia por la muerte de la deportista Lizeth Marzano
- Familia de víctima de atropello en Javier Prado exige pago de S/ 35 mil en gastos clínicos
Seguir temas