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Resumen

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Otra vez, el Congreso tiene en sus manos una decisión que podría afectar el transporte y la seguridad vial del país. Este lunes, la Comisión de Transportes y Comunicaciones dio luz verde al dictamen que extiende la vigencia de la Ley 31096, relacionada con la formalización de los taxis colectivos. Ahora, la decisión final recae en el Pleno.

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