Por Hernán Medrano Marin

Una vez más, está en manos del Congreso la posibilidad de dar un golpe al transporte y la seguridad vial del país. Este lunes, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que amplía la vigencia de la Ley 31096, norma vinculada a la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxis colectivos. Ahora todo queda en manos del Pleno.

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