El mal ejemplo de autoridades infractoras | #NoTePases

Conducir con alcohol en la sangre, manejar en sentido contrario del tránsito, girar en una intersección cuando el semáforo está en rojo, manejar un auto que no tiene certificado de revisión técnica, no llevar puesto el cinturón de seguridad. Pareciera que hablamos del historial de Jesús Alberto Villarreal, el colectivero de Puente Piedra, denunciado por #NoTePases como el peor chofer de Lima, pero se trata, más bien, del récord de infracciones de las principales autoridades del país.

El Comercio hizo una búsqueda de infracciones de tránsito de congresistas, ministros, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, alcaldes de Lima y del Callao y precandidatos a la alcaldía de la capital. Estas aparecen en el sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano. De todos, seleccionamos a los servidores públicos que registran cuatro o más multas en su récord.

Varios de ellos trabajan en instituciones o comisiones del Congreso que supuestamente velan por la mejora del caos vehicular y pese a ello registran infracciones, entre graves y muy graves, algunas sin pagar.

Ese es el caso del congresista oficialista Clemente Flores Vílchez, quien tiene un historial de diez papeletas. Cinco de estas figuran pendientes de pago. Consultado al respecto, Flores, quien es miembro de la Comisión de Transportes del Congreso, afirmó que desconocía que le habían impuesto esas papeletas. Adelantó que se acercaría al SAT para regularizar su situación .

El congresista con más multas es el fujimorista Edwin Vergara, con un total de 15 infracciones de tránsito: por desobedecer a un policía de tránsito, por hablar por celular mientras maneja, por girar y hacer una vuelta en U donde está prohibido, entre otras.

En cuanto a los alcaldes, hay un empate. Ángel Wu Huapaya (Breña) y Guido Iñigo Peralta (Villa El Salvador) tienen 16 multas. Iñigo fue sancionado en agosto del 2011 por utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar su marcha en una dirección que no era la señalada. A Wu Huapaya, en tanto, se le multó en mayo del 2012 por utilizar el claxon de manera innecesaria. Las multas de ambos alcaldes han sido pagadas, así como las de todos los que aparecen en nuestro listado, con excepción de Clemente Flores y del congresista de Fuerza Popular Clayton Galván, quien debe una papeleta.

—Sin revisión técnica—

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del sistema nacional anticorrupción, registra una multa por conducir un vehículo sin revisión técnica. El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez tiene una por manejar en sentido contrario al tráfico y por girar a la izquierda cuando el semáforo estaba en rojo.

—Manejar con alcohol—

Una de las infracciones más graves del actual Reglamento Nacional de Tránsito es la M02, la cual se impone a los choferes que presentan alcohol en la sangre en cantidad mayor a 0,5 gramos-litro. Esta conlleva el pago de una multa superior a los S/2 mil y la suspensión de la licencia de conducir o su cancelación si generó algún accidente.

La actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Liliana La Rosa Huertas, y el ex ministro de la Producción (Produce) Daniel Córdova Cayo integran la lista de conductores que han recibido la M02.

Según los registros de la Policía de Tránsito, la ministra fue intervenida el 17 de junio del 2012 a la 1:05 a.m. en la cuadra 5 de la Av. Grau en Barranco. La Rosa estaba en su auto particular cuando fue sometida al dosaje etílico. El Comercio le preguntó sobre lo ocurrido. Reconoció la falta y aseguró que solo había tomado una copa de vino en una reunión familiar.

“La papeleta la pagué de inmediato y estuve un año sin brevete”, declaró La Rosa. Precisó que actualmente no conduce. “Cumplí [por mi falta] como corresponde. Fue un hecho muy vergonzoso”, añadió la ministra.

El ex ministro Córdova tiene un récord de cinco papeletas, según el SAT. Una es M02, cuando dio positivo en un operativo de alcoholemia el 18 de enero del 2015, en la Av. San Bartolo con la Panamericana Sur a la 1:18 a.m., según consta en los registros de la Policía de Tránsito.

Córdova, sin embargo, registra una papeleta por la misma infracción M02 que no aparece en el sistema del SAT, según pudo verificar este Diario. El 1 de setiembre del 2012, conducía por la cuadra 4 de la calle Berlín en Miraflores, a las 00:50 a.m., cuando fue detenido por agentes policiales. Aquella vez también dio positivo en el dosaje etílico.

El Comercio conversó con Córdova, quien reconoció haber cometido esas dos infracciones. No quiso entrar en detalles sobre cuánto alcohol tenía en la sangre. Solo dijo que en ambas ocasiones fue intervenido tras recoger a sus hijas de un evento y que “lamentablemente” antes había asistido a una comida. “Fui sancionado y pagué por ello”, indicó. Luego nos envió el siguiente mensaje: “Todo el apoyo para su campaña. Se debe sancionar por más mínimo que sea el margen por encima de lo permitido. Y los sancionados deben cumplir con sus penalidades y no repetir el error. No beber y manejar”.