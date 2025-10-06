En medio del paro de transportistas acatado hoy en contra de la delincuencia y extorsión a manos de las organizaciones criminales, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, rechazó los actos de violencia registrados en algunas zonas, sin embargo, precisó que si hay infiltrados “la indignación ha llegado a punto que no se puede contener”.

El dirigente en entrevista con América Noticias sostuvo que el vandalismo ocurrido “no forma parte del espíritu de la movilización”. Añadió que no se debe politizar la protesta.

“A los que han hechos estos piquetes, no lo hagan. Esto rompe todo lo conversado ayer. El hecho de que paren demuestra su indignación y protesta. El transporte no necesita esto”, sostuvo.

Agentes de la PNP resguardan parte de la vía a SJL. Foto: GEC

¿Paro hasta el martes 7?

Ojeda afirmó que de ocurrir un ataque más y que finalice en la muerte de algún chofer o cobrador, el paro de transportistas podría extenderse hasta mañana, martes 7. Detalló que esta decisión fue adoptada por los gremios de los conos norte, sur y oeste de Lima.

“Lamentablemente ese es el acuerdo que tiene el conglomerado de conos. Me dijeron que necesitan caudillismos. Si hoy hay un ataque con consecuencia de muerte, van a ir a la paralización el día martes”indicó.

“Nosotros estamos pidiendo una reunión de emergencia. Los escalones para los reclamos terminaron. Necesitamos juntarnos con la presidenta de la República, del Poder Judicial y Fiscal de la Nación”, acotó.

¿Mañana, 7 de octubre continuará el PARO de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe sobre la postura del GREMIO. (Foto: Daniel Bracamonte- ANDINA)

Mininter detiene a dos personas

En sus redes sociales, el Ministerio del Interior (Mininter), dio a conocer que en medio del paro de transportistas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvieron tras una rápida reacción en San Juan de Lurigancho a dos sujetos que planeaban un atentado contra transportistas. En su poder tenían una réplica de granada y una nota extorsiva.

El Mininter exhorta a que el anunciado apagado de motores no se convierta en un acto de violencia.

Un informe de El Comercio revela que cinco de cada diez limeños se han percatado del cierre de negocios debido a la ola de delincuencia. El 75% de los peruanos dice que su ansiedad y estrés aumentaron por la criminalidad. En 2025, solo el 33% de las denuncias por extorsión derivaron en cárcel, pese al crecimiento de casos.