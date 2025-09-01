Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Chatarra regresa a las calles de Lima: más de 1.300 combis a la venta con ruta propia que volverán a circular
En medio de un lento proceso de chatarreo de las unidades de transporte público, en redes sociales se venden combis y custers que ya cumplieron su periodo de circulación y con visible deterioro, lo cual representaría un peligro en caso regresen a circular en las calles de un país en el que se registran cerca de 3 mil muertos al año por accidentes de tránsito.

