Este miércoles 8 de julio, la Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre temporal de las estaciones San Carlos y Los Postes, situadas en el distrito de San Juan de Lurigancho ,luego de registrarse el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

Mediante un comunicado oficial, la empresa informó que esta situación imprevista generó una interrupción parcial del servicio ferroviario. Como consecuencia directa de este incidente, no existe circulación de trenes en el sector específico que comprende la infraestructura afectada por la emergencia.

Metro de Lima suspende servicio en dos estaciones de San Juan de Lurigancho.

Con el objetivo de mantener la conectividad de los usuarios en el resto de la capital, la concesionaria dispuso que la operación se realice de forma dividida en dos tramos diferenciados. El primer tramo cubre la ruta desde la estación Villa El Salvador hasta Los Jardines, mientras que el segundo funciona desde la estación Bayóvar hasta San Martín.

Acciones para los usuarios y transporte alternativo

Ante la restricción en el desplazamiento por el tramo afectado, la compañía recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte autorizados para completar sus trayectos habituales. El personal presente en las estaciones se encuentra orientando activamente a los ciudadanos impactados por esta modificación operativa.

La Línea 1 del Metro de Lima indicó que brindará una nueva actualización sobre el estado del servicio a las 7:00 p.m. a través de sus canales de comunicación oficiales. Hasta entonces, se solicita a los usuarios seguir rigurosamente todas las indicaciones brindadas por el personal de estación.

La Línea 1 del Metro de Lima constituye un eje de transporte fundamental que conecta múltiples distritos, destacando San Juan de Lurigancho, jurisdicción que alberga a más de un millón de residentes.

Toda la infraestructura ferroviaria abarca un trayecto de 34 kilómetros que permite conectar los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en aproximadamente 54 minutos, según informaciones oficiales del propio servicio.