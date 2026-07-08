Metro de Lima suspende servicio en dos estaciones de San Juan de Lurigancho. (Foto: Andina)
Metro de Lima suspende servicio en dos estaciones de San Juan de Lurigancho. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Este miércoles 8 de julio, la Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre temporal de las estaciones San Carlos y Los Postes, situadas en el distrito de San Juan de Lurigancho ,luego de registrarse el ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

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