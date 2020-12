Natale Amprimo, abogado de los tres concesionarios del Metropolitano que hoy suspenden sus actividades por la falta de pago del subsidio en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), señaló este martes que no es cierto que el servicio se pueda reestablecer al mediodía al 100% debido a que no existe un acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“No es cierto. No es una situación de protesta por parte del Metropolitano. Es una imposibilidad material porque se lleva 100 días con no abonar lo que corresponde. Saludamos la carta del ministro de Transportes y estamos dispuestos a conversar con él, pero lamentablemente sin recursos no podemos operar. No es un capricho nuestro. Es una negligencia por parte de la ATU”, remarcó en entrevista a América Noticias.

“Yo tengo una carta que nos dicen que nos pagarán el día 25. Acá se ha querido sostener que la situación de impago se debe al cambio de gobierno y crisis política. Eso no es verdad. Aquí hay 100 días de impagos. No han cumplido con esta deuda”, aclaró el letrado.

MIRA AQUÍ EL VIDEO:

Declaraciones de Natale Amprimo 01/12/2020

Esta mañana, en declaraciones al mismo matinal, Iván Villegas, representante de la ATU, anunció que al mediodía se restablecería el 100 por ciento de la flota.

Al ser consultado sobre cuándo se restablece el servicio completo, el vocero de ATU dijo: “En las coordinaciones que ha venido haciendo la ATU con los concesionarios ha logrado el compromiso por parte de ellos de restablecer el servicio a partir del mediodía y tener toda la flota disponible a partir de esa hora. El compromiso es hasta el 9 de diciembre [para el desembolso de la deuda]”.

En esa línea, Amprimo señaló que esperan una reunión con el titular del MTC, Eduardo González Chávez, porque la respuesta de la ATU “ya no goza de credibilidad” frente a ellos. “Aquí el tema es el siguiente. Nos reunimos con el ministro y le explicamos la situación en la que estamos. La situación también se debe a que no tenemos acceso al crédito”, añadió.

Desde tempranas horas, usuarios del Metropolitano se vieron afectados luego de que tres de los cuatro concesionarios del citado servicio de transporte (Transvial Lima, Lima Vía Express y Perú Masivo) anunciaran la paralización de sus operaciones por la falta de pago del subsidio.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR