Estación Ricardo Palma del Metropolitano permanece cerrada por enjambre de abejas. (Foto: Andina)
Estación Ricardo Palma del Metropolitano permanece cerrada por enjambre de abejas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La estación Ricardo Palma del Metropolitano, ubicada en Miraflores, fue cerrada temporalmente este sábado luego de detectarse un panal de abejas en la parte superior de su estructura. La presencia de los insectos fue advertida por pasajeros que se encontraban en el área de embarque con dirección al Centro de Lima.

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