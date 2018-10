La Municipalidad de Lima, por medio de Protransporte, informó a los usuarios del Metropolitano cuáles son los servicios que se prestarán durante los días del feriado largo.



El jueves 1 de noviembre los servicios regulares A, B y C operarán desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Adicionalmente, las unidades del servicio Expreso 4 circularán de 6 a.m. a 9 a.m. y desde las 5:30 p.m. hasta las 8:30 pm.

Al día siguiente, declarado no laborable para el sector público, así como el sábado 3 y domingo 4 de noviembre, el Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales.

La Municipalidad de Lima remarcó que todas las rutas alimentadoras circularán con normalidad, a excepción del servicio especial Gamarra, que será suspendido el jueves.

- Desvíos -

Debido al último recorrido del Señor de los Milagros, las unidades de los servicios regulares A y C desviarán su ruta este jueves, desde las 10:30 a.m. hasta las 2 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.

Los buses que cubren el servicio regular A circularán por las avenidas Alfonso Ugarte y España hasta llegar a su paradero inicial y final, en la Estación Central. El recorrido será el mismo en ambos sentidos con paradas en las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla estarán cerradas temporalmente.

De igual modo, los buses del servicio regular C modificarán su parada inicial y final, llegando solo hasta la estación Central y no hasta la estación Ramón Castilla.