Metropolitano: conoce el horario especial por Navidad

La Municipalidad de Lima informó que el Metropolitano tendrá un horario especial para hoy, martes 25 de diciembre, por las fiestas navideñas.

Los servicios regulares A, B y C funcionarán desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., en sus recorridos habituales.



Mientras que las rutas alimentadoras operarán desde las 05:00 a.m. hasta las 11:00 p.m, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Protransporte pide a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus viajes y poder disfrutar de las fiestas navideñas.

(Foto: Municipalidad de Lima) Municipalidad de Lima

