La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano en ambos sentidos está sufriendo demoras por un accidente vehicular a la altura de la Estación Caquetá, en San Martín de Porres, y que se encuentran trabajando para resolver el problema.
Según informaron a través de redes sociales, el incidente ocurrió esta mañana entre una moto lineal y un tráiler a la altura de la estación Caquetá, por lo que la institución dijo que los buses "presentan demoras de unos 10 minutos aproximadamente, en ambos sentidos“.
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La ATU aseguró que cuenta con personal en el lugar del incidente y en los alrededores para realizar labores que permitan acelerar el tránsito y agilizar la circulación de unidades del Metropolitano, y luego agregaron que lamentan los inconvenientes generados.