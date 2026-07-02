La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano en ambos sentidos está sufriendo demoras por un accidente vehicular a la altura de la Estación Caquetá, en San Martín de Porres, y que se encuentran trabajando para resolver el problema.

Según informaron a través de redes sociales, el incidente ocurrió esta mañana entre una moto lineal y un tráiler a la altura de la estación Caquetá, por lo que la institución dijo que los buses "presentan demoras de unos 10 minutos aproximadamente, en ambos sentidos“.

🚨#ATUInforma | Debido al siniestro de tránsito ocurrido entre un tráiler y una moto lineal a la altura de la estación Caquetá, los servicios del Metropolitano presentan demoras de unos 10 minutos aproximadamente, en ambos sentidos. pic.twitter.com/fKEasTDw8i — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 2, 2026

La ATU aseguró que cuenta con personal en el lugar del incidente y en los alrededores para realizar labores que permitan acelerar el tránsito y agilizar la circulación de unidades del Metropolitano, y luego agregaron que lamentan los inconvenientes generados.