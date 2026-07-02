La estación Caquetá del Metropolitano se vio afectada por un accidente de tránsito la mañana del jueves. (Foto referencial: Metropolitano)
La estación Caquetá del Metropolitano se vio afectada por un accidente de tránsito la mañana del jueves. (Foto referencial: Metropolitano)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano en ambos sentidos está sufriendo demoras por un accidente vehicular a la altura de la Estación Caquetá, en San Martín de Porres, y que se encuentran trabajando para resolver el problema.

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