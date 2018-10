Para facilitar el traslado de los electores a sus centros de votación, la Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó que el domingo 07 de octubre operará el servicio expreso 4 del Metropolitano.



Este servicio, que se sumará a los regulares A, B, y C, estará disponible 8:30am hasta las 4:30pm, hora en que se cierran los locales de votación.

En tanto, como es habitual, los servicios regulares A, B y C circularán desde las 5:00am hasta las 10:00pm.

Las 21 rutas alimentadoras en el norte y sur de la ciudad funcionarán con normalidad, con la tarifa de S/ 0.50.

CAMBIOS EN EL METROPOLITANO POR PROCESIÓN

Este sábado 6 de octubre, las rutas de las Líneas A y C del Metropolitano serán cambiadas debido a la primera procesión del Señor de los Milagros.



Las modificaciones se harán en dos turnos desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y luego de 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche.

Durante estos turnos, la ruta A irá por la avenida Alfonso Ugarte, desde la estación Caquetá hasta la Estación Central y viceversa. Esto quiere decir que no pasará por las estaciones Ramón Castilla, Jirón de la Unión y Colmena.



En tanto, la ruta C no llegará hasta la estación Castilla pues solo irá desde la estación Matellini hasta la Estación Central.



FERIADO POR COMBATE DE ANGAMOS

Protransporte también informó que este lunes 8 de octubre, feriado no laborable por la conmemoración del Combate de Angamos, solo funcionarán los servicios regulares A, B y C desde las 05:00am hasta las 10:00pm en sus rutas habituales, quedando suspendidos el servicio regular D y los expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte.

En tanto, los servicios alimentadores operarán con normalidad a excepción del Servicio Especial Gamarra.

