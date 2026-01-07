Metropolitano hacia el Callao: ¿Cuándo podría estar operativo, cuál sería su ruta y cómo se cubriría la demanda de buses?

El burgomaestre chalaco explicó que el Metropolitano podría extenderse a través de la avenida Tomás Valle. Cabe resaltar que dicha vía se inicia a la altura de la Av. Túpac Amaru y cruza los distritos de Independencia y San Martín de Porres hasta llegar a la Av. Elmer Faucett, en el Callao.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Pedro Spadaro, alcalde de la provincia del Callao. Foto: Municipalidad Provincial del Callao

Spadaro indicó que ya había conversaciones preliminares con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y su antecesor, Rafael López Aliaga, para impulsar el desarrollo del proyecto.

“Vamos a seguir gestionando con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, porque hay una posibilidad de que el Metropolitano pueda llegar al Callao, lamentablemente las anteriores autoridades no hicieron nada, también lo estuvimos gestionando con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y ahora los hacemos con Renzo Reggiardo”, refirió.

El alcalde del Callao también planteó que la ruta del Corredor Rojo, que actualmente llega a La Perla, sea ampliada hasta La Punta, incluso recordó que lanzó, a través de la ATU, tal propuesta al operador de dicho servicio de transporte, pero sin resultados.

Callao espera que servicio del Metropolitano pueda funcionar el 2026 en el Callao

La Municipalidad del Callao tiene claro que el proyecto de conectar su jurisdicción con Lima Metropolitana se debe concretar en este 2026. Carlos Arana, gerente de Desarrollo Urbano de dicha comuna, explicó a El Comercio que existen diversas posibilidades para lograr una interconexión entre ambas localidades y que ya se ha avanzado en algunos temas.

El funcionario explicó que el objetivo es que se amplíe el Metropolitano hacia el Callao a través de la Av. Tomás Valle, pues recordó que tiene un ancho de 60 metros y cuenta con un espacio para implementar una vía segregada. Además, recordó que, de manera reciente, se han mejorado las vías auxiliares.

Acabamos de inaugurar la Av. Tomás Valle, que va desde la Av. Túpac Amaru hasta el aeropuerto, y es una vía fundamental. “La Av. Tomás Valle tiene 60 metros de ancho y, con esta obra que se ha terminado, se han hecho las auxiliares, lo cual va a permitir que, en sus cinco ejes que tiene, se pueda trasladar un tipo de transporte segregado, como el Metropolitano, por la zona”, refirió.

MIRA AQUÍ: Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán

Arana explicó que sí existe demanda en la Av. Tomás Valle, ya que es usada por personas que trabajan en los almacenes y empresas logísticas del aeropuerto y los dos puertos ubicados en el Callao.

Avenida Tomás Valle es reabierta tras moderna intervención vial en el Callao. (Foto: MPC)

No obstante, en caso el proyecto del Metropolitano implique plazos más extensos, planteó que se implemente una ruta alimentadora por la Av. Tomás Valle, lo que facilitaría, según dijo, el trasladado de personas del Callao hacia el norte de Lima y posteriormente al Centro de Lima.

“Consideró que la Av. Tomás Valle está habilitada para que se haga un Metropolitano, pero, por mientras para que vayan viendo la capacidad de gente que pueden trasladar, pueden utilizar sus alimentadores. Se podría generar que un alimentador vaya por toda la Av. Tomás Valle hasta el aeropuerto, no solo para los viajeros sino también para las personas que trabajan en las zonas logísticas del aeropuerto”, aseveró.

Además, planteó que las avenidas que recientemente han sido mejoradas y pavimentadas, como Carlos Izaguirre y próximamente Los Alisos, sean usadas como punto de conexión con el Metropolitano a través de buses alimentadores.

“La otra posibilidad es descargar la Av. Néstor Gambetta, ya que en los distritos de Mi Perú y Ventanilla hay como 400 mil vecinos que desean ir al Centro de Lima y lo pueden hacer a través de un alimentador mientras se construye el Metropolitano. Ya es hora de que los alimentadores del Metropolitano ingresen al Callao”, afirmó.

Arana enfatizó que la implementación de servicios de transporte masivo y de interconexión con Lima Metropolitana generará que no circulen más las denominadas combis informales. Incluso, remarcó que el servicio del Metropolitano se complementaría con la Línea 2 del Metro de Lima y el Ramal 4, que llegarán hasta la avenida Faucett.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Guardia Municipal en Lima: el nuevo equipo de serenos y con funciones ampliadas que causa controversia

Consultado por una eventual falta de buses del Metropolitano, el funcionario explicó que debe existir un sobrante de unidades alimentadores tras la ampliación del servicio hacia Carabayllo, pero, en todo caso, consideró que se debe conversar con las empresas concesionarias, ya que “económicamente les conviene, pues la cantidad de personas que entran y salen del Callao hacia Lima es bastante grande, por lo que habrá demanda”.

Sí es un proyecto viable, afirma especialista

La implementación del Metropolitano en el Callao sí es una obra viable, ya que la ciudad chalaca y Lima son una sola metrópoli, por lo que deben estar integradas bajo un solo sistema administrativo en materia de transporte, indicó el ingeniero Alfredo Vásquez, especialista en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Remarcó que el trazo sobre el cual se planea ejecutar la obra está en una zona urbana, como en la Av. Tomás Valle, y que da acceso al aeropuerto y a los dos puertos del Callao, por lo que consideró que sí habría demanda.

“En el Callao está el aeropuerto y los dos puertos. Hay gente que vive en el Callao y trabaja en Lima y hay gente que vive en Lima y trabaja en el Callao. Es una zona económicamente importante”, manifestó el especialista.

Vásquez señaló que una de las consecuencias de implementar un sistema masivo en el Callao es la reducción del número de accidentes de tránsito en las pistas. Precisó que contar con un Metropolitano en el Callao es una buena alternativa ante la demora en la construcción de la Línea 2 y Ramal del Metro de Lima.

Incluso, consideró que debería implementarse un Metropolitano en la zona norte del Callao para atender la demanda de las zonas de Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú, pues recordó que hace 50 años “era una ciudad ensamblaje, pero ahora es una ciudad dormitorio”.

Luis Quispe Candia. (USI)

Por su parte, Luis Quispe Candia, experto en temas de transporte, recordó que el proyecto de extender el recorrido del Metropolitano hacia el Callao lo planteó apenas se inauguró el servicio, incluso así se lo hizo saber a las autoridades de la Municipalidad de Lima y luego a los funcionarios de la ATU.

Explicó a El Comercio que su propuesta consistía en poner en funcionamiento una ruta alimentadora a lo largo de la avenida Tomás Valle a fin de trasladar a las personas que se dirigían desde Lima norte al aeropuerto. Sin embargo, remarcó que eso se tendría que hacer un estudio, pues el terminal aéreo cambió de lugar.

“Ese recorrido de la Av. Tomás Valle lo habíamos planteado apenas se inauguró el Metropolitano, conversé con los operadores y a los exjefes de la ATU. Les sugerí que implementen un alimentador desde la Av. Túpac Amaru con la Av. Tomás Valle hasta el aeropuerto”, anotó.

No obstante, Quispe Candia precisó que los alcaldes tienen competencia en temas de tránsito y no en transporte, por lo que la entidad encargada de llevar adelante el tema es la ATU.

La iniciativa que pudo ver la luz hace 10 años

La propuesta de ampliar el Metropolitano hacia el Callao ya fue analizada hace 10 años, pero fue impulsada en ese momento por la Municipalidad de Lima, bajo la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda Lossio.

La MML pidió, en octubre del 2015, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) el servicio de una consultoría para evaluar la factibilidad de la propuesta.

“El estudio de ingeniería del proyecto ‘Ampliación del Tramo Oeste del Cosac I’ servirá para el desarrollo de su estudio de preinversión a nivel del perfil”, señala el documento del contrato del servicio.

MÁS INFORMACIÓN: Poder Judicial ordena cancelar definitivamente el uso de calesas con caballos en Lima

Sin embargo, la Municipalidad del Callao, cuando Juan Sotomayor era el alcalde, se opuso a esa iniciativa, pues adujo que aún no se habían solucionado los problemas relacionados al retiro de rutas de empresas de transporte del Callao del corredor vial Javier Prado – La Marina – Faucett.

Juan Sotomayor fue alcalde del Callao.

“Se ha roto el diálogo porque no ha habido intención de solucionar los problemas que incumben a los transportistas chalacos. Lima no puede mandar sobre el Callao porque no es su jurisdicción”, aseveró Sotomayor en el 2015.

Ante ello, Raúl Fernández, vocero de Protransporte, explicó que solo existen evaluaciones para implementar una ruta alimentadora en la Av. Tomás Valle, pero que el tema está a modo preliminar. “Lo ideal es que pueda conectarse el Metropolitano con la avenida Tomas Valle y llegar al aeropuerto, pero sería como una ruta alimentadora. Es un proyecto que no tiene ni perfil técnico ni estudios definitivos”, afirmó.

No obstante, la Municipalidad de Lima insistió con el tema en el 2017, ya que solicitó, el 13 de febrero de ese año, los servicios de una empresa a fin de que desarrolle los estudios de ingeniería de la ampliación del Metropolitano hacia el Callao.