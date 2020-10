La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este jueves que desde el lunes 19 de octubre, los usuarios del Metropolitano podrán hacer uso de los servicios expresos y el regular D hasta las 10 a.m y no hasta las 9 a.m., como venía ocurriendo.

En un comunicado, señaló que la ampliación del horario beneficiará a más de 9.500 usuarios que emplean el servicio entre 9 y 10 a.m., mejorará la atención de la demanda en hora punta y descongestionará las estaciones más concurridas de la zona norte de Lima.

Esta medida se implementa luego de que la ATU realizara una evaluación técnica que evidencia un incremento de usuarios entre 9 y 10 a.m., debido a la reanudación progresiva de las actividades económicas.

En esa línea, se reducirán los tiempos de espera en los terminales y estaciones intermedias de 30 a 10 minutos, aproximadamente. Asimismo, se reducirá de 40 a 32 minutos, en promedio, el tiempo de viaje desde el Terminal Naranjal hasta las estaciones de la Vía Expresa.

Los servicios expresos

Los servicios expresos 1, 2 y el Súper Expreso Norte que funcionan desde las 5:15 a. m., los servicios expresos 3, 6, 7 y 9 que operan desde las 5:30 a. m. y el Súper Expreso que inicia su recorrido a las 6 a.m., culminarán su operación a las 10 a. m.

El servicio regular D también ampliará su horario hasta las 10 a.m. En tanto, el regular B empezará a operar una hora más tarde de lo habitual, desde las 10 a.m. hasta las 10 p.m. El expreso 5 que funciona en hora valle desde el Terminal Naranjal en Independencia hasta la estación Plaza de Flores, en Barranco, y viceversa, también iniciará su funcionamiento a las 10 a. m. y culminará a las 5 p. m.

Otra de las acciones técnicas implementadas para mejorar el servicio del Metropolitano, es el adelanto en 15 minutos del inicio de operaciones en los terminales Naranjal y Matellini, de lunes a sábado.

También se dispuso que, desde el sábado 17 de octubre, 20 buses adicionales se sumen a la flota del servicio Expreso 4 que va desde el Terminal Naranjal hasta la estación Plaza de Flores, y viceversa. De esta manera, se atenderá con más eficiencia la demanda de usuarios, ya que el Expreso 4 es el único de este tipo que opera los sábados.

