Metropolitano: horario y rutas habilitadas por feriados de Fiestas Patrias

Este 28 y 29 de julio el Metropolitano tendrá un horario especial por tratarse de feriados con motivo del 197 Aniversario de la Independencia del Perú.



Según informó la Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, el sábado 28 de julio, los servicios Regulares A, B y C circularán desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., es decir, el servicio culminará una hora antes de lo habitual. En tanto, el servicio Expreso 4 brindará atención desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.

Finalmente, todas las rutas alimentadoras funcionarán como de costumbre, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido el sábado 28.

En cuanto al domingo 29, el Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales. Así lo hará también el día viernes 27 de julio, declarado no laborable para el sector público.

Pro Transporte recomienda a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en los viajes durante los días de celebración por el aniversario patrio.

Además, recordó que el Metropolitano cuenta con la presencia de agentes de seguridad y orientadores, debidamente capacitados, a fin de guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de convivencia, entre ellas: no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no ingerir alimentos dentro de los buses, ni llevar bultos grandes que puedan obstruir el desplazamiento de los demás usuarios.

