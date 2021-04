Este 28 y 29 de julio el Metropolitano tendrá un horario especial por tratarse de feriados con motivo del 197 Aniversario de la Independencia del Perú. Según informó la Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, el sábado 28 de julio, los servicios Regulares A, B y C circularán desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., es decir, el servicio culminará una hora antes de lo habitual. En tanto, el servicio Expreso 4 brindará atención desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.

Finalmente, todas las rutas alimentadoras funcionarán como de costumbre, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido el sábado 28.

En cuanto al domingo 29, el Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales. Así lo hará también el día viernes 27 de julio, declarado no laborable para el sector público.

Pro Transporte recomienda a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en los viajes durante los días de celebración por el aniversario patrio.

Además, recordó que el Metropolitano cuenta con la presencia de agentes de seguridad y orientadores, debidamente capacitados, a fin de guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de convivencia, entre ellas: no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no ingerir alimentos dentro de los buses, ni llevar bultos grandes que puedan obstruir el desplazamiento de los demás usuarios.

¿Cuál es el lugar más fresco del bus? ¿Cuál es el más caluroso? ¿Dónde están las zonas más aglomeradas y las menos recomendables del vehículo para trayectos largos?



LA ZONA MÁS FRESCA

Lima, 27 de julio de 2018 Redacción EC

La zona ubicada justo delante del acordeón central es la más fresca del bus del Metropolitano, debido a un cruce de aire que ingresa por las ventanas que no ocurre en otras zonas del vehículo. Se trata del área situada justo en el límite entre el acordeón y la última fila de asientos del vagón delantero. Este es un secreto poco conocido entre los usuarios del sistema, sin embargo, quienes lo han experimentado aseguran que funciona.

LA ZONA MÁS CALUROSA

Debido a la ubicación del motor, la parte posterior del bus del Metropolitano es la más calurosa. Se trata del área posterior al acordeón del bus. A esto se suma que la parte trasera del vehículo es una de las que menos espacio tiene y cuenta con una sola puerta, por lo que suele haber más contacto entre pasajeros que en otras zonas del vehículo.

Usando un termómetro ambiental medir a cuanto llega la temperatura en un bus del metropolitano lleno de gente. Temperatura en el metropolitano

