El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, inició ayer por la tarde el diálogo con las empresas concesionarias del Metropolitano para buscar soluciones a la crisis que atraviesa este servicio de transporte.

La primera reunión se desarrolló en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el Centro de Lima. Además de representantes de los operadores del Metropolitano, participaron

funcionarios de la contraloría y de los ministerios de Economía, y Transportes y Comunicaciones.

“Ha sido una reunión fructífera, en la que hemos hecho un diagnóstico. Hay unas cosas que se están comenzando a trabajar para

buscar soluciones”, afirmó Muñoz, luego de poco más de dos horas de diálogo.

El alcalde electo anunció que habrá reuniones periódicas para abordar el tema. La próxima cita será el martes 27 de este mes.

José Díaz León, gerente general de Lima Bus, una de las empresas operadoras, manifestó que existe un espíritu de colaboración para

hallar soluciones. “Se han puesto los puntos sobre la mesa para ir planteando respuestas directas y concretas, a efectos de que la nueva gestión tenga la mejor alternativa cuando ejerza a partir del 1 de enero”, comentó.

—Invitación abierta—

​

​Ayer por la mañana, la administración saliente de Luis Castañeda Lossio emitió un comunicado en el que indicaron que no iban a asistir a la reunión. Argumentaron que ya se ha instalado una comisión de

transferencia en la Municipalidad de Lima, “por lo que no se debe entorpecer dicho proceso con reuniones al margen de los procedimientos aprobados por la contraloría”.

Ante ello, Muñoz respondió: “Una cosa es la comisión de transferencia y otra, una mesa de diálogo para la búsqueda de soluciones”.

El burgomaestre electo cuestionó que la actual gestión edilicia no se involucre en las mesas de diálogo y los invitó a asistir. “Hoy se nos hizo llegar una comunicación aludiendo que no podían estar presentes por una disposición de la contraloría. Ha venido un representante de

este organismo y comentó que esto no es así”, señaló.

La suspendida alza a S/2,85 en el precio del pasaje, la crisis económica por los arbitrajes iniciados por los operadores, las quejas

por la mala calidad del servicio y que el tramo hasta Carabayllo esté pendiente de construcción forman parte de la problemática del Metropolitano.|