Metropolitano: Jorge Muñoz cuestionó ausencia de funcionarios de la MML en reunión

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó que funcionarios de la actual gestión de la Municipalidad de Lima (MML) no participen en las reuniones que convocó para abordar la problemática del Metropolitano.



“Hemos podido dialogar con todos los involucrados, salvo las personas de esta gestión actual de la Municipalidad (de Lima). Fueron invitados todos y hoy día se nos hizo llegar una comunicación diciendo o aludiendo que no podían estar presentes, queriendo hacer evidenciar que esto era por una disposición de la Contraloría, pero ha habido una representante de la Contraloría en la reunión que dijo que eso no era así”, afirmó Muñoz.

“Es importante que se involucren (los funcionarios de Luis Castañeda Lossio) y es importante que busquen soluciones y que no dejen cosas pendientes para el inicio de nuestra gestión”, agregó.

En esta primera cita asistieron, además de Jorge Muñoz, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría y de los operadores del Metropolitano.

- Posición -

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima explicó que no participará en dichas reuniones “en cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República con respecto a los procedimientos de transferencia de gestión”.

#MMLInforma: MML participará en las reuniones establecidas dentro del proceso de transferencia, en cumplimiento de las disposiciones de la @ContraloriaPeru. pic.twitter.com/oFrgqhDB3h — Muni de Lima (@MuniLima) 20 de noviembre de 2018

Además, la administración de Luis Castañeda Lossio afirmó que se le hizo saber de esa posición a Jorge Muñoz a través de una carta. “Existen restricciones legales para que funcionarios de la corporación municipal tomen parte de manera formal en mesas de trabajo o convocatorias similares realizadas al margen de los procesos de transferencia ya vigentes”, se señala en el pronunciamiento.