Las acciones se aplicarán de forma coordinada en el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro, los corredores complementarios y el servicio de taxi de Lima | (Foto: EC)
Las acciones se aplicarán de forma coordinada en el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro, los corredores complementarios y el servicio de taxi de Lima | (Foto: EC)
Por Redacción EC

Frente a la amenaza del Fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), presentaron un plan de respuesta y continuidad operativa para proteger a los usuarios y al personal, previniendo cualquier interrupción del servicio.

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