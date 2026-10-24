Frente a la amenaza del Fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), presentaron un plan de respuesta y continuidad operativa para proteger a los usuarios y al personal, previniendo cualquier interrupción del servicio.

Metropolitano: ventilación, hidratación y mantenimiento de techos

Para hacer frente a las altas temperaturas dentro de las unidades, se instalarán más deflectores en los buses y se adecuarán los vidrios y topes de las ventanas para ampliar el grado de apertura y mejorar la circulación del aire.

Además, en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo se habilitarán toldos de sombra para proteger del sol a los pasajeros y se instalarán bebederos de agua. A estas acciones se sumará el incremento de personal médico para la atención de emergencias.

De igual forma, como prevención ante las precipitaciones (fuertes lluvias), se realizaron trabajos de impermeabilización de techos y limpieza profunda de canaletas en las estaciones principales.

(Foto: Andina)

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Líneas 1 y 2 del Metro: limpieza de drenajes y bombas de agua

Frente a la amenaza de lluvias e inundaciones, la atención en el servicio se concentrará en resguardar las estaciones subterráneas y elevadas.

En los accesos a las estaciones de las líneas 1 y 2 del Metro se reforzó la limpieza y revisión técnica de las bombas de agua, canales hídricos y sistemas de drenaje.

Estas labores buscan evitar el empozamiento de agua en las entradas subterráneas para mantener la operatividad y garantizar el tránsito seguro de los trenes.

Foto: Línea 1 del Metro.

Corredores complementarios: desvíos y prevención mecánica

Por su parte, las líneas de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado adaptaron su operación tanto para los días de calor intenso como para posibles emergencias en las pistas. Y es que, se establecieron rutas de desvío ante posibles inundaciones o huaicos en las vías habituales.

A la par, los conductores recibirán preparación especializada para identificar y socorrer a pasajeros con síntomas de golpe de calor. Por su parte, los operadores revisarán de forma continua los motores y los sistemas de ventilación y refrigeración de los buses para prevenir sobrecalentamientos.

El sistema de recaudo de los corredores complementarios genera que se formen largas colas de pasajeros, incrementando el tiempo de viaje. (Foto: Lenin Tadeo/El Comercio) / Lenin Tadeo

Taxis y transporte regular: preparación y señalización en vías

El plan de la ATU también abarca al servicio de taxis y al transporte público tradicional que circula por la ciudad. Sus conductores también serán capacitados para detectar síntomas por golpes de calor en los pasajeros y atender las emergencias en ruta.

Asimismo, se instalará señalización preventiva en puntos críticos como pasos a desnivel, puentes y tramos cercanos al río Rímac, con el objetivo de advertir oportunamente a los choferes sobre un eventual incremento del caudal y evitar que las unidades queden inmovilizadas.

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Monitoreo digital con geovisor y alertas del ENFEN

Para articular la respuesta de todos los medios de transporte, la ATU implementó un geovisor, mapa digital que recopila información histórica sobre las zonas afectadas por El Niño en la capital.

Esta herramienta rastrea en tiempo real la ubicación de las unidades cercanas a puntos de riesgo y se complementa con el seguimiento permanente de los avisos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), lo que permitirá activar desvíos inmediatos ante cualquier eventualidad.