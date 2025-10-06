Debido al paro de transportistas en contra de las extorsiones y organizaciones criminales, las llantas de un bus del Metropolitano fueron pinchadas por un sector de transportistas a la altura de la Estación Universidad en el distrito de Comas.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó que debido a este incidente se suspendió el servicio en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por bloqueo de buses en la estación Universidad. Vías Mixta y Cosac también bloqueadas.

Ciudadanos pugnan por subir a un bus de la PNP. Fotos: Lenin Tadeo / @photogec

Sin embargo, minutos después, la ATU informó que gracias a la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se apersonó al lugar, lograron desbloquear la vía.

Solo los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por la manifestación en el Óvalo Canta Callao, indica la entidad adscrita al MTC.

🚨 #ATUInforma | El servicio del Metropolitano empieza a avanzar tras el bloqueo en la estación Universidad, con demoras de aproximadamente 20 minutos.

Bloquean Túpac Amaru

Más temprano, en Lima Norte, Carabayllo, un grupo de choferes y cobradores de la empresa “Emptonsa” quemaron llantas y bloquearon parte de la avenida Túpac Amaru, en doble sentido. Además, anunciaron que realizarán una marcha hacia el Congreso de la República en reclamo por su seguridad.

También se observa que buses de la empresa ‘El Rápido’ impiden que otros vehículos circulen, en tanto, los manifestantes portan una pancarta donde se lee los nombres de varios conductores que fallecieron tras ser asesinados por la extorsión.