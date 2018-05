El vocero de Protransporte, Raúl Fernández, remarcó que no existen elementos ni criterios técnicos que justifiquen el alza de pasajes en el Metropolitano, ya que los indicadores utilizados para calcular el precio hoy se encuentran desactualizados y ya no son publicados por las autoridades gubernamentales.



El funcionario detalló que, en la reunión que tendrá este viernes con las empresas operadoras del Metropolitano, se presentará una propuesta técnica que permita evitar el alza de tarifas y así no afectar a los usuarios.

Explicó que Protransporte, entidad de la Municipalidad de Lima, buscará cambiar esos indicadores por otros que puedan ser verificables en la realidad por fuentes oficiales, lo que implicaría pasar por una evaluación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su implementación.

Fernández recordó que en caso no se llegue a un acuerdo definitivo entre las partes para alcanzar una fórmula que beneficie a los usuarios, el contrato de concesión permite a Protransporte acudir a la etapa de trato directo para resolver cualquier diferencia.

Además, precisó que si en caso allí tampoco se logre el consenso, existe la opción del arbitraje para garantizar los derechos de los pasajeros, al insistir en que no se sostiene la pretendida alza de tarifas demandada por los consorcios.

"Ellos quieren confundir y creen que los incumplimientos que vaya a tener el municipio (de Lima) hay que cargarlos al usuario, y eso no es así. El usuario no tiene por qué estar costeando penalidades", subrayó.

El vocero de Protransporte dijo que hay en marcha inversiones en el corredor troncal y nueva programación de salida de buses del Metropolitano, en beneficio del público.