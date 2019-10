La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó que el Metropolitano tendrá un horario especial el martes 8 de octubre por ser feriado en conmemoración por el Combate de Angamos.

En un comunicado, la comuna detalló que este martes circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales. No habrá servicios expresos.

►Costa Verde: solicitan acciones de prevención en acantilados

►Presentan proyecto para crear área de conservación para proteger las lomas de Lima

Además, las rutas alimentadoras brindarán el servicio desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., a excepción del servicio especial Gamarra, ya que será suspendido.

Ante ello, la Municipalidad de Lima recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en sus viajes.

–Aumento–

La tarifa de las rutas alimentadoras del Metropolitano se incrementó de S/0.50 a S/1.00 desde el pasado 29 de setiembre.

La Municipalidad de Lima aseguró que la decisión fue tomada por las empresas que conforman el Consorcio Coordinador el pasado 24 de setiembre. Sin embargo, aclaró que no cuenta con el aval de Protransporte