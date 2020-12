Usuarios del Metropolitano se vieron afectados desde tempranas horas de este martes 1 de diciembre luego de que tres de los cuatro concesionarios del citado servicio de transporte (Transvial Lima, Lima Vía Express y Perú Masivo) anunciaran la paralización de sus operaciones por la falta de pago del subsidio en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

El noticiero América Noticias mostró largas filas reportadas en la estación Naranjal del Metropolitano (Independencia) luego que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informara que algunas unidades sí funcionarían en el marco del plan que implementará desde hoy ante esta medida de los concesionarios.

El plan contempla que 75 buses troncales de la empresa concesionaria Lima Bus Internacional brinden servicios expresos en las horas punta de la mañana y tarde. Además, el servicio se complementará con el apoyo de 40 buses del Ministerio de Defensa (Mindef) y 30 de la Policía Nacional del Perú (PNP).

MIRA AQUÍ EL VIDEO

Situación del Metropolitano ante paro de concesionarios 01/12/2020

Se informó que un grupo de orientadores estará en las puertas de las estaciones para informar a los pasajeros sobre la ubicación y circulación de estos buses del plan de contingencia.

🔴 ¡Atención! Conoce los servicios del Metropolitano que podrás utilizar en las estaciones que operarán mañana, 1 de diciembre. pic.twitter.com/gdER22vdCA — Metropolitano (@MetropolitanoPT) December 1, 2020

Mientras, desde la estación Matellini (Chorrillos) se observa que usuarios optan por tomar los denominados taxis colectivos, que cobran entre S/5 y S/6 para llegar al Centro de Lima debido a que en ese lugar no funciona ninguna unidad, indicó el matinal.

En tanto, en la estación Plaza de Flores (Barranco), los usuarios cuestionaron que las unidades del Metropolitano que vienen funcionando no cumplen la ruta. “Me sale más caro pues no hay colectivo. Tengo que tomar taxi y no me conviene”, dijo uno de los usuarios afectados con esta suspensión del servicio.

Los concesionarios reclaman el pago pendiente de unos S/56,5 millones que mantiene la ATU con los cuatro concesionarios: Transvial Lima, Lima Vías Express, Perú Masivo y Lima Bus Internacional.

Este monto corresponde a una compensación que el Ejecutivo debe asumir por las pérdidas que estas empresas registraron en setiembre, octubre y noviembre originadas por el cumplimiento de protocolos dispuestos para evitar contagios del COVID-19 como la reducción de aforo.

Días atrás, la ATU informó que no pudo cumplir con los pagos acordados con las empresas concesionarios del Metropolitano debido a la grave crisis política que vivió el país este mes de noviembre, pero que realizarán “su máximo esfuerzo” para solucionar la situación.

