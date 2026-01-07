Aquellas personas que después del 17 de diciembre hayan comprado un nuevo vehículo de la categoría L aún no pueden tramitar sus placas debido a la decisión del MTC de suspender la implementación de las nuevas matrículas.
Aquellas personas que después del 17 de diciembre hayan comprado un nuevo vehículo de la categoría L aún no pueden tramitar sus placas debido a la decisión del MTC de suspender la implementación de las nuevas matrículas.
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Miles de motos nuevas en el limbo por falta de placas: Los detalles de la fallida reunión entre el MTC y la AAP
Resumen de la noticia por IA
Miles de motos nuevas en el limbo por falta de placas: Los detalles de la fallida reunión entre el MTC y la AAP

Miles de motos nuevas en el limbo por falta de placas: Los detalles de la fallida reunión entre el MTC y la AAP

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Aquellas personas que después del 17 de diciembre hayan comprado un nuevo vehículo de la categoría L, entiéndase como motocicletas o cualquier otro con menos de cuatro ruedas, no pueden hacer uso de él debido a un cambio de última hora implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que ha puesto en jaque a la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el ente encargado de emitir las placas de rodaje.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC