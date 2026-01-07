Miles de motos nuevas en el limbo por falta de placas: Los detalles de la fallida reunión entre el MTC y la AAP

MIRA TAMBIÉN: La postergación de las nuevas placas para motos sorprendió hasta a la AAP

El martes, representantes ambas instituciones se reunieron en una mesa de trabajo para intentar destrabar la situación pero esta concluyó sin resultados, según pudo conocer El Comercio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Mientras tanto, cada día se suman en promedio 2 mil nuevos casos que no hacen más que profundizar un evidente problema de descoordinación.

“Al cierre del 2025 había un promedio de 21 mil placas pendientes por desarrollar. Y a diario se venden un promedio de 1.700 motocicletas nuevas. Hay que echar cuentas”, dice a El Comercio José Barrera, presidente de la Asociación Moteros Unidos del Perú.

Pero, ¿cómo se originó este problema?

En diciembre del 2024 se promulgó la Ley 32184 que modificó la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para establecer un nuevo formato de las placas de categoría L, teniendo esta nuevas dimensiones, siete dígitos en lugar de seis y un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la calcomanía electrónica delantera.

En la nueva Placa Única Nacional de Rodaje para vehículos menores de categoría L, destaca la implementación del chip RFID que permitirá su lectura automática a distancia mediante dispositivos manuales o pórticos instalados en la vía pública. / MTC

Dicho cambio debía empezar a correr desde el 17 de diciembre del 2025 e incluso contaba con un cronograma de replaqueo obligatorio que habría iniciado en febrero del 2026 y pretendía extenderse hasta noviembre del 2031.

Para que esto se lleve a cabo había tres actores claro: el MTC, la AAP y la Sunarp.

Hasta el 5 de diciembre del 2025 todo se mantenía en pie, con el MTC incluso publicando una nota de prensa que destacaba “la modernización del sistema de identificación vehicular con placas con chip para motocicletas”.

Doce días más tarde, sin embargo, todo se vino abajo. “Les cambiaron las reglas de la noche a la mañana. La noche del 16 de diciembre se comunicaron desde Sunarp para decirnos que había cambios”, comenta Barrera.

En efecto, pese a estar fijada y reafirmada como fecha inicial para el registro de nuevas placas el 17 de diciembre del 2025, la Sunarp siguió emitiendo matrículas bajo la antigua numeración de 6 dígitos.

Pese a lo establecido un año antes, la Sunarp siguió emitiendo matrículas de 6 dígitos luego del 17 de diciembre del 2025.

Esto generó desconcierto en la AAP, quienes según detallaron en un comunicado publicado en sus canales oficiales habían pasado el último año implementando la cadena de producción para las nuevas placas.

La estocada que confirmó la crisis se dio el 30 de diciembre, con la publicación del Decreto Supremo N°021-2025 en el que el MTC postergaba hasta el 30 de noviembre del 2026 la implementación de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje.

La AAP tomó conocimiento de esta decisión a través del decreto, aseguró en aquella oportunidad a El Comercio el gerente general del gremio automotor, Jaime Graña.

El directivo también expresó la necesidad de reunirse “urgentemente para que nos instruya sobre los pasos siguientes a esta medida” que había causado lo que calificó como “una crisis operativa total” debido a la falta de notificación que les podría haber permitido prever alguna solución.

- Más enfrentamiento que solución -

El MTC atendió dicha solicitud recién ayer, martes 6 de enero, y según fuentes de El Comercio esta concluyó sin acuerdos.

Sin embargo, antes de que ambas partes se encontraran en la mesa sostuvieron un particular intercambio en redes sociales que podría hacer prever los pocos resultados que se obtendrían.

Primero, a las 9:12 de la mañana, la AAP lanzó una publicación en su Facebook calificando como mito que el desabastecimiento es su responsabilidad y asegurando que “es única y exclusivamente por la postura actual del MTC”.

A las 2 de la tarde, el ministerio respondió por el mismo canal calificado de falsa la publicación de la AAP y señalando por su parte que “según el convenio vigente, es obligación de la AAP garantizar la oportuna entrega de la placa única nacional de rodaje al usuario, adoptando las precauciones necesarias para evitar situaciones de desabastecimiento de insumos para su fabricación o cualquier otra causa que pueda generar retrasos en su entrega al usuario”.

Mientras tanto, si usted llama al servicio de Aló Placas para tramitar la matrícula de su nuevo vehículo una operadora le informará que “desde el 17 de diciembre el trámite está suspendido totalmente para motos”, según pudo confirmar El Comercio.

Según estimaciones de la propia AAP, esta crisis podría extenderse hasta por cuatro meses más, el tiempo que les tomaría poder “rehacer toda la cadena de suministro e importar los materiales para regresar a una placa como la anterior”, explicó Graña.

Miles de usuarios afectados

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió que una reciente decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha generado un serio problema en la entrega de placas para motocicletas y trimotos nuevas.

Esto obligará a volver, de manera temporal, a las placas antiguas de seis dígitos. Sin embargo, esa producción ya había sido detenida y reactivarla tomará, como mínimo, 16 semanas.

Mientras tanto, no habrá placas disponibles para las motos y mototaxis nuevas que ingresen al mercado, lo que podría dejar sin actividad a miles de personas que dependen de estos vehículos para trabajar y moverse.

Según la AAP, la decisión se tomó sin coordinar con el sector y rompe los acuerdos previos. Además, implica costos adicionales y retrasos para toda la cadena de producción y distribución.

“Esta situación puede afectar a más de 150 mil usuarios y sus familias. Podría provocar un colapso en el sector”, señaló Jaime Graña, gerente general de la AAP.