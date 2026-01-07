Miles de motos nuevas en el limbo por falta de placas: Los detalles de la fallida reunión entre el MTC y la AAP

Escucha la noticia
Aquellas personas que después del 17 de diciembre hayan comprado un nuevo vehículo de la categoría L, entiéndase como motocicletas o cualquier otro con menos de cuatro ruedas, no pueden hacer uso de él debido a un cambio de última hora implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que ha puesto en jaque a la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el ente encargado de emitir las placas de rodaje.
