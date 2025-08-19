El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que se concrete el paro de transportistas convocado para el jueves 21 de agosto en protesta contra la inseguridad ciudadana. Según explicó, los gremios de transporte formal acordaron mantener abiertas las mesas de diálogo con el Ejecutivo, lo que permitirá continuar con el proceso de coordinación sin afectar a la ciudadanía.
“Los gremios formales con unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, seguir conversando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, afirmó Sandoval.
El titular del MTC remarcó que “pseudodirigentes” al margen de la ley están convocando a medidas de fuerza, y saludó la decisión de las asociaciones reconocidas de optar por la vía del diálogo para encontrar soluciones que fortalezcan su trabajo.
Cabe precisar que la convocatoria al paro del 21 de agosto fue impulsada por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano (Ametur), y respaldada por Miguel Ángel Palomino, de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), quienes exigieron respuestas frente a las extorsiones y asesinatos que afectan al sector.
En paralelo, el ministro Sandoval participó en una conferencia donde se anunciaron avances en el sistema de transporte urbano, como la ampliación de la flota de los corredores Rojo y Azul y la extensión de rutas para mejorar la cobertura en la capital.
Consultado sobre la coyuntura política, el ministro también opinó sobre la decisión del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra la presidenta hasta el fin de su mandato. Consideró que la medida respeta la Constitución y criticó a sectores que, según dijo, buscan desviar la atención de los temas prioritarios como el crecimiento económico y la seguridad ciudadana.
Sandoval concluyó asegurando que su gestión mantiene una buena relación con los gremios formales de transporte y que continuará implementando medidas para avanzar hacia un servicio más seguro, ordenado y sostenible.
