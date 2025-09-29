El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet) Perú, Julio Rau Rau, reveló que el ministro del Interior, Carlos Malaver, les comunicó que “el Estado no tiene dinero” para declarar en estado de emergencia Lima y Callao, pese a la ola de extorsiones, atentados y homicidios que afecta al gremio de transportistas.

“Estamos en un momento delicado. Los atentados, asesinatos y extorsiones prácticamente han desbordado. No es la primera reunión que tenemos con ellos (el ministro y la Comandancia de la Policía Nacional), pero la respuesta no ha sido tan buena ”, expresó Rau Rau en diálogo con RPP Noticias.

Transportistas denuncian que Gobierno rechaza declarar emergencia por falta de fondos. (Foto: Andina)

Durante el encuentro, los representantes de cuatro empresas de transporte formal solicitaron al Gobierno que se declare en emergencia la capital y el primer puerto para desplegar acciones de seguridad más contundentes. Sin embargo, recibieron como respuesta que una medida de este tipo “costaría 43 millones de soles”, monto que —según la autoridad— el Estado no está en capacidad de asumir.

“P edimos que se declare en emergencia y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta 43 millones de soles’. Al escucharlo me sentí indignado y me pregunté: ¿Por qué sí tienen dinero para seguir alimentando a Petroperú?, cuando ese dinero debe ir para cubrir este tema", mencionó el dirigente.

Rau Rau añadió que actualmente muchas cocheras permanecen llenas de buses que no circulan porque los conductores han renunciado por temor a sufrir ataques. Algunos han migrado a la informalidad, mientras otros prefieren abandonar el rubro.

65 choferes asesinados y el Estado se niega a financiar medidas de seguridad. (Foto: GEC)

En lo que va del 2025, 65 choferes de transporte público han sido asesinados en Lima y Callao, según cifras gremiales. Los empresarios responsabilizan a mafias como “Los Injertos de San Juan de Lurigancho”, que exigen cupos bajo amenazas de muerte.

Ante la inacción del Gobierno, el gremio de transporte advierte que evaluará armarse para la autodefensa, como una medida desesperada frente al “desgobierno total” que denuncian estar enfrentando.