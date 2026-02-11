Miraflores: tricicleros informales trasladan a toda velocidad a personas a playas en la Costa Verde

Para no creerlo. Cámaras de seguridad en el distrito de Miraflores captaron a tricicleros informales trasladando personas por la vía auxiliar de la Vía Expresa Paseo de la República hacia las playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos en la Costa Verde.

Según Canal N, la alerta de este transporte que pone en peligro no solo la vida de los pasajeros, también la de conductores, se produjo el 28 de enero a través de reportes en redes sociales.

Un día después, y gracias al sistema de inteligencia artificial del municipio, las unidades de Serenazgo lograron intervenir al chofer de la unidad hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú, que lo detuvo y llevó a la comisaría del sector.

Se constató que uno de los triciclos llevaba cuatro personas: tres adultos y un menor edad. En otra, siete, entre ellas cuatro menores de edad.

Vehículo sin SOAT ni revisión técnica

El vehículo carecía de SOAT y no reunía los requisitos técnicos necesarios para trasladar pasajeros, lo que implicaba un grave peligro de accidente, como una posible volcadura o desperfectos en los frenos, sobre todo en tramos exigentes como la bajada de Armendáriz.

Según informó el gerente de Seguridad Ciudadana, Renzo Vallejo, el vehículo intervenido estaba diseñado para transportar hasta 120 kilos de carga, pero llevaba más de 350 kilos.

Municipalidad tomará accione legales

La comuna precisó que, a través de labores de control y los acuerdos actualmente en vigor, es posible imponer sanciones a paraderos no autorizados y a prácticas que pongan en riesgo a la ciudadanía, a fin de impedir que este tipo de transporte informal se afiance en el distrito.