Panamericana Sur en disputa: MML exige controlar el tránsito que hoy está en manos de Sutrán y PNP

Mejorar el control de la velocidad y garantizar que nadie invada el carril de emergencia en la Panamericana Sur. Esos son los principales objetivos, que según el alcalde Renzo Reggiardo, motivan el pedido de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de que se le otorguen facultades para fiscalizar el tránsito en dicha vía. De esta manera, la comuna busca complementar las funciones que asumió tras el retiro del concesionario Rutas de Lima.

Los malos conductores usan ilegalmente las bermas para adelantar y evitar el tráfico. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

El burgomaestre recordó que desde diciembre último, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) pasó a asumir la gestión de un tramo de la Panamericana Sur que era administrada por Rutas de Lima. Desde entonces, las labores de mantenimiento y seguridad de la carreteras las ejerce el municipio capitalino, que suspendió el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra.

¿Para qué son las facultades?

De acuerdo con lo dicho por Reggiardo, la nueva responsabilidad asumida no les permite ejercer control de velocidad de los vehículos que se trasladan por la Panamericana ni del transporte pesado. También asumir las funciones de fiscalizar el carril de emergencia, cabe la franja lateral o berma de la carretera que queda libre de tránsito normal para uso exclusivo en casos de emergencia o para que vehículos de auxilio puedan operar.

“Le hemos pedido (al MTC) que nos den las facultades para controlar la velocidad en la carretera Panamericana Sur, vigilar que se respete el carril destinado a vehículos de emergencias y que actualmente lo usan indebidamente todos los veraneantes para llegar rápido a sus destinos. Le pido al ministro (Aldo) Prieto que nos permita contar con estas facultades de fiscalización“, manifestó.

El alcalde de Lima aseguró que la labor de fiscalización la puede ejercer el personal de Emape, ya que este “se encuentra capacitado” para la misma. Agregó que las facultades también le permitirán controlar mejor el tránsito en la carretera Panamericana Norte.

“Hay descuido total del control de la velocidad y la segregación de determinados vehículos a carriles específicos. Vamos a hacer bien la fiscalización”, sostuvo.

Control de la velocidad

Luis Quispe, presidente de ONG Luz Ámbar, dijo a El Comercio que la aprobación de este pedido de facultades al MTC “no es tan fácil como pretende el alcalde". Detalló que existe la ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre en el Perú. Esta ley en el Reglamento Nacional de Tránsito, que es uno de los ocho reglamentos de la ley, señala que la autoridad competente para fiscalizar, controlar y sancionar las infracciones es la policía de tránsito.

“Ahí tenemos uno de los obstáculos más importantes. Cualquiera no puede fiscalizar. Para atender la solicitud del alcalde habría que modificar el Reglamento Nacional de Tránsito e incorporar como autoridad competente a, supongo, al personal de Emape. Peor aún. Porque cualquiera no puede ser inspector. Tiene que ser reconocido como autoridad con una resolución“, explicó.

En ese sentido, Quispe precisó que los empleados de EMAPE tendrían que ser capacitados para que cumplan con la tarea de fiscalizar. No obstante, agregó que esto no es tan fácil como parece. “Pareciera sencillísimo la tarea de la policía y no es así. Es una tarea sumamente complicada y difícil. Entonces, creo yo que el pedido del alcalde está absolutamente fuera del lugar y del marco legal“, expresó.

En tanto, el coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, dijo que dentro de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre surge el Reglamento Nacional de Jerarquización Vial, el cual establece cuál es el sistema nacional de carreteras. Y ahí es donde surge que toda esta red de carreteras que unen diversos puntos del país están consideradas como la red vial nacional y que a su vez están a cargo del MTC. “Es la autoridad que tiene las tres competencias: la normativa, la de gestión y la de fiscalización“, dijo.

Entonces, explicó que la Panamericana Sur es una vía que forma parte de la red vial nacional, por lo que las competencias recaen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Por eso es que Sutran hace la fiscalización en todo lo que corresponde carretera Panamericana Sur. La Policía de Carreteras también tiene competencia”, dijo.

No obstante, Barreto aclaró que este reglamento nacional de jerarquización vial sí permite la delegación de facultades, pero a través de convenios. Por ello, dijo que la propuesta de la MML sí es viable, al menos legalmente. Lo que falta ahora es que el acepte el Ministerio de Transportes o no. “Muchas veces los convenios inciden tanto en lugares, en tiempos y en la forma en cómo se van a repartir el tema de las multas”, indicó.

Se trataría de algo similar a la delegación de facultades que realiza la ATU a las municipalidades distritales. Estas últimas destinan personal con chalecos que son inspectores municipales de transporte. "Lo hacen por delegación de facultades de la ATU. Ellos controlan el transporte público. No es porque sea su competencia directa“, sostuvo.

Carril de emergencia

Sobre el carril de emergencia, Quispe comentó que la PNP sigue realizando labores de fiscalización y apoyo en la Panamericana Sur, con presencia en determinados lugares, por lo que se trata de un problema sobre todo que demanda persuasión y que se puede resolver.

“Incluso los ciudadanos pueden tomar fotografías a los autos que pasan por el carril derecho de emergencia, y se enviarla a la municipalidad. Es perfectamente válido para que se traduzca en una sanción, en una multa. Así señala el reglamento“, señaló.

Conflicto con Rutas de Lima: cronología

El pasado 29 de octubre, el Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó a la concesionaria Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en sus casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur. Eso, luego de que la Municipalidad de Santa María del Mar interpusiera un recurso de habeas corpus en marzo del 2024, “por vulneración del derecho a la libertad de tránsito”, al no existir vías alternas para los conductores en el tramo concesionado.

Tras ello, Rutas de Lima informó que dio inmediato cumplimiento a la decisión judicial y procedió a suspender el cobro en los referidos peajes. No obstante, calificó de “ilegal, arbitrario y abusivo” el fallo, al considerar que era una “violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano” y que este junto con otros actos similares “han desencadenado la destrucción de su inversión”.

“Esta decisión judicial priva a RDL del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado”, manifestó la empresa en aquella ocasión.

Rutas de Lima dejó de operar en los peajes de Villa y Punta Negra en la Panamericana Sur. Foto: GEC

Sin embargo, cuatro días después, el domingo 2 de noviembre, Rutas de Lima reanudó el cobro en las casetas de Villa y Punta Negra luego de que apelara la referida sentencia. Según dijo en un comunicado, conforme al artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la interposición de la apelación suspende los efectos de la resolución judicial mientras no adquiera carácter definitivo.

En ese sentido, la compañía argumentó que la medida judicial carece de efecto inmediato hasta que el recurso sea resuelto por la instancia superior. Lejos de quedar allí, la historia de los peajes de Villa y Punta Negra escribió un nuevo capítulo el martes 4 de noviembre, con una nueva decisión del Poder Judicial que dispuso otra vez la suspensión del cobro en dichas casetas.

Es así que un mes después, tras el anuncio previo de Rutas de Lima de dejar la concesión de la vía a partir de la medianoche del 4 de diciembre, las operaciones pasaron a estar a cargo de la MML.

Plan de desvíos

Cabe recordar que la MML ha dispuesto que todos los domingos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche se realice el cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur (desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo), ampliándose de 3 a 5 carriles el regreso a Lima.

Esta medida busca agilizar el flujo vehicular de sentido sur-norte, reduciendo el tiempo de viaje en este tramo de 1 hora y 30 minutos a solo 45. Asimismo, la Municipalidad de Lima ha puesto a disposición la Central de Emergencias (939 561 906) para reportar accidentes vehiculares, solicitar auxilio vial y otros incidentes.