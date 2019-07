La Molina: “Pico y Placa solo generará la sobrecarga vehicular en las vías aledañas”

Este lunes inicia el plan piloto denominado 'Pico y Placa', de la Municipalidad de Lima (MML) que restringe la circulación de vehículos según el número de placas durante la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Se trata de una medida temporal que se aplicará por horas y en ciertas vías, pero que ya ha generado una serie de críticas, como las de Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina. En comunicado, acusó falta de comunicación con los municipios locales.

“Esta regulación (Pico y Placa) solo generará la sobrecarga vehicular en las vías aledañas no restringidas, y una consecuente proliferación del transporte informal”, indica el comunicado, y compara esta situación con el retiro de ambulantes que migran a distritos cercanos.

Según Paz de la Barreda, esta reorganización debe contar con la participación activa de los 42 gestiones municipales distritales.

“Con el plan Pico y Placa, la MML pretende agilizar el tráfico y reducir el impacto en 5 ejes viales metropolitanos, pero la cruda verdad es que tenemos un ineficiente sistema de transporte público masivo, con baja cantidad de oferta de buses para atender la demanda, y la consiguiente aparición de cousters piratas y colectivos que satisfacen esa necesidad”, indicó el burgomaestre.

La ordenanza regirá sobre cinco ejes viales y se adoptará de manera progresiva. A partir del 22 de julio tendrá efecto sobre los corredor Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina).

Desde el 5 de agosto, sobre la Av. Canadá y la Vía Expresa de Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz hasta la Plaza Grau).​

El plan 'Pico y placa' se ejecutará cuatro días a la semana —de lunes a jueves— y en franjas horarias de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5.30 p.m. a 9.30 p.m. Los vehículos con placas terminadas en cero o número par no podrán circular ni lunes ni miércoles. Aquellos cuyas matrículas culminen en número impar, tendrán que abstenerse de transitar por los cinco ejes mencionados los martes y jueves.