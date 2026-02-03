Motociclistas plantean un SOAT a menor precio: ¿Es viable la propuesta, qué dicen las empresas de seguros y cuantos accidentes mortales han protagonizado?

Sin embargo, los motociclistas cuestionan el precio del SOAT para motos, pues consideran que resulta elevado en comparación con otros vehículos.

En el país hay más de 3 millones vehículos menores, de los cuales más de 2,1 millones son motocicletas (70%) y cerca de un millón son trimotos (30%).

La cantidad de motos han crecido de manera exponencial en los últimos años. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

La propuesta de los motociclistas

José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), señaló a El Comercio que actualmente las personas que adquieren un SOAT para moto pagan desde 700 soles hasta más de 1000 soles, lo que consideró un monto excesivo. Afirmó que un monto “realista” sería de 300 soles y que, según dijo, eso ayudaría a revertir el porcentaje de 70% de motos que no cuentan con seguro.

Indicó que las empresas de seguros toman en cuenta una serie de aspectos, como la marca de la moto y el uso que se le dará, y la frecuencia de la siniestralidad para determinar el monto del SOAT de cada unidad.

“El tema está en que nos cobran más por la alta siniestralidad, eso es lo que sustentan las aseguradoras basándose en los indicadores de frecuencia y severidad. Esos indicadores han aumentado para las motocicletas, por lo que obviamente las aseguradoras quieren aumentar el precio”, refirió.

Huamán recordó que existen precios diferenciados del SOAT para motos en regiones, ya que las ciudades ubicadas en la costa tienen un precio similar, mientras que en la selva y sierra el monto es menor porque, según dijo, no hay fiscalización y no existe data sobre la siniestralidad.

Ante ese escenario, el presidente de AHMUP remarcó que las empresas de seguros no deben tomar en cuenta la siniestralidad de las motos, sino el gasto que realizan en la atención de usuarios que se accidentan, pues adujo que la cantidad de personas que requieren atención en el caso del accidente de una moto es menor en comparación a la de un vehículo debido a la cantidad de pasajeros.

El Gobierno endureció las sanciones para motociclistas durante el estado de emergencia. (Foto: Andina)

El plan B de los motociclistas

Huamán contó que se han reunido con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para explicarles su propuesta de reducir a un “precio factible” el SOAT, pero le han informado que el tema es competencia de cada empresa de seguro.

Por ello, consideró que es necesaria la instalación de una mesa técnica de trabajo entre motociclistas, empresas de seguros y autoridades para abordar el tema del SOAT para motos. Remarcó que los gastos que demandan la atención de usuarios en accidentes de tránsito protagonizados por motos sin seguro son asumidos por el Estado.

“¿Ese 70% de motociclistas que no compra el SOAT y se accidenta dónde se está atendiendo? En un hospital del Estado, entonces, el que está cubriendo actualmente los siniestros de tránsito de los usuarios que no tienen SOAT es el Estado”, afirmó Huamán.

Anunció que, si no se concreta su propuesta, presentará un proyecto de ley para que se “regule” el tema de las primas de los seguros, pues consideró que “la ley les permite a las empresas poner las primas que consideran”.

¿Cómo reducir el costo del SOAT para las motos? Apeseg lo explica

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) explicó a El Comercio que el precio de cualquier seguro depende de dos variables fundamentales: la frecuencia en que ocurren los siniestros y que tan graves son los mismos. Por ello, hizo hincapié en que los motociclistas que realizan servicio delivery están expuestos a “daños mucho más severos” en caso de accidentes.

“Si hablamos de vehículos es evidente que quienes circulen menos estarán menos expuestos a accidentes que quienes circulen con mucha intensidad. Piensen en la diferencia entre un automóvil propio, un taxi, una moto para delivery o un camión de reparto. Los tres últimos están mucho más expuestos a accidentes que una persona que usa su automóvil para ir de su vivienda al trabajo y nada más”, indicó Apeseg.

Apeseg considera que los motociclistas que realizan servicio delivery están más expuestos a serios daños por la actividad que realizan.

“Otra diferencia fundamental es que los conductores de un camión, de un taxi o de una moto están sujetos a riesgos diferentes si es que terminan envueltos en un accidente. El impacto que recibe el chofer de la moto lo expone a daños mucho más severos. No hay un airbag o una estructura que lo proteja. Con frecuencia, esos choferes saldrán por los aires en un choque”, agregó.

Apeseg enfatizó que reducir el costo de asegurar motos pasa por disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes. “Esto exige manejar con más prudencia. ¿Quién debería estar más interesado en promoverla? Las plataformas de delivery, las cuales tienen la tecnología para monitorear individualmente el comportamiento de cada conductor y distinguir cuáles son los más prudentes y tienen menos accidentes”, aseveró.

“En la medida en que las plataformas promuevan y premien la conducción prudente entre sus repartidores, no solo reducirán la siniestralidad, sino también el costo de asegurar las motos. Al final, la prudencia en la calle se traduce en ahorro para las empresas”, precisó.

Cifra de siniestralidad en vehículos menores subió 275% en 10 años, afirma especialista

Las empresas de seguros no van a ofertar un seguro sabiendo que hay una alta posibilidad de pérdidas para ellas, advirtió Franklin Barreto, especialista en temas de seguridad vial, transporte y tránsito, al comentar sobre la iniciativa para reducir el precio del SOAT para motos.

En diálogo con El Comercio, Barreto explicó que en otros países las empresas de seguros aplican un descuento a los conductores que no han protagonizado accidentes de tránsito en un determinado periodo, pero consideró difícil de aplicar ese mecanismo en el Perú debido al parque automotor, la calidad de conductores y la cantidad de accidentes reportados.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: No solo el mercado N°1: cuatro inmuebles enfrentan a Surquillo y Miraflores

En ese contexto, recordó que, de acuerdo con el reporte de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito, la cifra de siniestralidad en vehículos menores en los últimos 10 años ha subido en 275%, ya que en el 2015 se registraron 57 accidentes fatales, mientras que en el 2025 subió a 157. En el primer mes del año se han registrado seis accidentes mortales con vehículos menores.

“Esta cifra justifica que las empresas aseguradoras tengan que calcular cuánto es lo que les va a costar la atención de accidentes de tránsito, ya que los montos indemnizatorios son tanto para lesiones o muertes”, afirmó Barreto.

Accidente de tránsito protagonizado por motociclista. / Lino Chipana Obregón

“El conductor de una moto que haya participado en un accidente de tránsito y que haya infringido el Reglamento de Tránsito al llevar tres ocupantes, el SOAT tiene que pagar a los tres, ya que no se puede argumentar que en el vehículo solo puede ir uno o dos personas. El SOAT atiende e indemniza a todos”, agregó.

Por su parte, Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, planteó, como una forma de abaratar el precio del SOAT para motos, implementar seguros regionales, es decir, que solo tengan cobertura en la región donde tiene operación la empresa que vende el seguro.

“Lo que podría hacerse es que exista un SOAT regional, ya que el SOAT es de carácter nacional. Si hay motos que no van a salir de la ciudad de Lima, entonces en ese caso sí se podría abaratar el costo del SOAT. Por eso los Afocat (Asociación de Fondos Regionale contra Accidentes de Tránsito) cobran más barato, ya que su cobertura es solo en el departamento o el área donde se vende el seguro”, indicó el especialista.