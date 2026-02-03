Por Carlos Gonzales

El crecimiento de la cantidad de motocicletas en el Perú ha conllevado a que aumente el número de accidentes de tránsito, por lo que cabe preguntarse si es que estas unidades cuentan o no con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Esto debido a que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) advirtió que hasta un 70% de motos circulan sin un seguro, lo que representa un riesgo, ya que, en caso de accidente, las víctimas pueden resultar sin cobertura para sus gastos médicos.

Motociclistas plantean un SOAT a menor precio: ¿Es viable la propuesta, qué dicen las empresas de seguros y cuantos accidentes mortales han protagonizado?
Transporte

Motociclistas plantean un SOAT a menor precio: ¿Es viable la propuesta, qué dicen las empresas de seguros y cuantos accidentes mortales han protagonizado?

ATU: 570 vehículos informales fueron enviados al depósito en enero
Transporte

ATU: 570 vehículos informales fueron enviados al depósito en enero

SJL: frustran ataque armado contra chofer de ‘La 50’ y capturan a dos sospechosos
Transporte

SJL: frustran ataque armado contra chofer de ‘La 50’ y capturan a dos sospechosos

¿Taxi en helicóptero? Movilidad aérea genera interés en Lima pero choca con límites estructurales
Transporte

¿Taxi en helicóptero? Movilidad aérea genera interés en Lima pero choca con límites estructurales