Mototaxis invaden avenida Abancay pese a prohibición

En los últimos días, varios mototaxis han hecho de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, parte de su ruta para transportar pasajeros y gran cantidad de mercadería, pese a ser una vía prohibida para este tipo de vehículos menores.



Este es el caso del mototaxi de placa 1238-7C que fue captado trasladando gran cantidad de mercadería en el interior y en la parte posterior. Además, tal como lo muestra la imagen de El Comercio, se expone la vida de un pasajero que viajaba con la puerta abierta.

Y es que estos vehículos aprovechan la zona del Mercado Central para trasladar mercancías e ingresar a las vías principales como la avenida Abancay, que además se trata de una vía exclusiva del Corredor Morado.

Vehículos invaden vía metropolitana por donde circula el Corredor Morado y más líneas de transporte público. (Foto Juan Ponce / El Comercio)

- Sin control -

Sobre esta situación, el especialista Luis Quispe Candia precisó a este Diario que, conforme a la ley 27189, el servicios de estos vehículos menores es solamente para la periferia de la ciudad, en zonas donde no se accede al transporte público masivo.

Sin embargo, esta ley no se estaría cumpliendo por falta de fiscalización de las autoridades. “Deben servir de alimentador a los vehículos de transporte público. Eso ha quedado en la letra y no se cumple. Ahora están hasta en la avenida Abancay”, cuestionó el presidente de la ONG Luz Ambar, quien precisó que en la práctica no se cumple la ley pues los alcaldes distritales son laxos.

Mototaxi y la delincuencia Según la ONG Luz Ambar, se estima que en Lima Metropolitana hay un total de 600 mil mototaxis (vehículo menor). Del total, el 40% debe tener autorización municipal y el resto no la tiene, carece de certificados de tránsito, son manejados por menores de edad, se vuelven herramientas para la delincuencia y en escenarios de violaciones.

Indicó que otras vías de la ciudad que suelen ser invadidas por mototaxis son las avenidas Túpac Amaru, Panamericana Norte, Universitaria, La Marina, entre otras. A estas unidades les correspondería una papeleta infraccional (entre de S/50 y S/300) por circular en vías metropolitanas.