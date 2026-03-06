En el día cuatro del racionamiento de gas natural (GNV) a nivel nacional tras la ruptura y explosión en el ducto de Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco, el alza en otros combustibles como el GLP y gasolina en distritos de Lima Metropolitana empieza a preocupar al sector transporte.

Y es que, en Villa El Salvador, largas colas de mototaxistas se reportan en grifos para abastecerse de GLP, incluso, desde la madrugada acuden para llenar y continuar con sus labores. Algunos indicaron que apenas si pudieron lograr comprar 10 soles de dicho combustible.

Buenos Días Perú informó que los conductores señalaron que la venta estaba prevista para iniciarse hoy a las 6 de la mañana; sin embargo, de forma sorpresiva, la atención comenzó durante la madrugada.

Camiones de basura no salen por falta de GNV

También, en el mismo distrito, debido al desabastecimiento, algunos camiones recolectores de basura han dejado de operar en varias calles del distrito, ya que los chips que permiten el abastecimiento de sus unidades fueron bloqueados.

Esta situación les impide cargar GNV y cumplir con sus rutas habituales de recolección.

Ministro de Energía y Minas responde al Congreso

Ayer, jueves 5 de marzo, el ministro de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, acudió al Pleno del Congreso de la República para responder sobre la crisis del gas natural tras la fuga de un ducto de la empresa TGP, en Megantoni, Cusco.

En su alocución, Alfaro dejó en claro que "no se está exportando ni un gramo de gas“ pues toda la reserva se está usando actualmente para el abastecimiento y cubrir los 14 días de la emergencia nacional dictado por la PCM.