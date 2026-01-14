El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó el Decreto Supremo N.° 001-2026-MTC, que introduce cambios al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, con la finalidad de reforzar los procesos de formación y reeducación de los conductores a nivel nacional.

Esta disposición precisa de un nuevo sistema diferenciado de reducción de puntos para quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial, de acuerdo a la modalidad elegida: 40 puntos menos en la modalidad virtual y 50 puntos en la modalidad presencial.

Cuando el conductor registre un puntaje menor al monto de descuento establecido, se eliminará la totalidad de los puntos acumulados, sin que ello genere un saldo adicional a su favor.

Con estos ajustes, el MTC deja en claro que apunta a reposicionar el Curso de Seguridad Vial como una herramienta clave de capacitación, incentivando especialmente la asistencia a las sesiones presenciales.

Fechas para adecuar sistema en MTC

El decreto señala que en un plazo máximo de cinco días calendario, el MTC deberá adecuar las plataformas informáticas del Sistema de Licencias por Puntos y actualizar la Directiva del Curso de Seguridad Vial mediante una Resolución Directoral.

De forma extraordinaria, se dispone que durante 45 días hábiles los conductores que acumulen entre 100 y 149 puntos, y que no cuenten con sanciones de suspensión o cancelación de licencia, podrán acceder al curso con el fin de disminuir su puntaje.

Sin embargo, este beneficio quedará sin efecto si el conductor recibe una nueva sanción antes de que el descuento de puntos sea registrado.

Finalmente, el MTC ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad vial y la mejora de la conducta de los conductores, impulsando el respeto a las normas de tránsito y contribuyendo a la reducción de riesgos en las carreteras del país.