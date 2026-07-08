Especialista del MTC aclaró que los vehículos eléctricos que viajan a menos de 25 kilómetros por hora no califican automáticamente como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como scooters o patinetas. “El aspecto principal es el diseño. El VMP es para una sola persona, mientras que una moto puede estar diseñada para transportar a más de una persona”, dijo. Foto: composición GEC
Especialista del MTC aclaró que los vehículos eléctricos que viajan a menos de 25 kilómetros por hora no califican automáticamente como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como scooters o patinetas. “El aspecto principal es el diseño. El VMP es para una sola persona, mientras que una moto puede estar diseñada para transportar a más de una persona”, dijo. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Ante el aviso de que la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciará las fiscalizaciones con aplicación de multas efectivas a partir del próximo 2 de agosto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que alista una norma para establecer un periodo de gracia y regularización documentaria a favor de los conductores de motocicletas eléctricas.

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