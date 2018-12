MTC examinará grabaciones de las plantas de revisiones técnicas del país | #NoTePases

“Esto es una guerra”, nos dice el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, al ser consultado sobre las acciones que realizará su sector, tanto en el interior como el exterior del MTC, para combatir la corrupción e informalidad en la emisión de brevetes y entrega de certificados de revisión técnica en el país, puestas en evidencia por la campaña de este Diario #NoTePases y recientemente por el dominical “Cuarto poder”.

— El domingo, hemos visto cómo por 50 soles cualquier vehículo puede recibir un certificado de revisión técnica. ¿Ha fracasado este sistema de validación?

No necesariamente. Lo que hemos visto es un comportamiento ilegal de los trabajadores de esos centros de atención. Pero también se han visto en acción las medidas que hemos implementado para tratar de combatir estas malas prácticas, que es la exigencia de instalar cámaras de vigilancia en las plantas para verificar si se está cumpliendo todo el proceso.

— En todo caso, hemos visto cómo le están sacando la vuelta a la ley.

Antes de julio, cuando sacamos la norma que exige tener las cámaras, habíamos detectado que los vehículos ni siquiera pasaban por un centro de inspección para conseguir un certificado. Ahora vemos esta nueva modalidad. ¿Cómo la combatimos? Necesitamos un cambio en la normativa. En este momento, no tenemos las herramientas para ser más drásticos en las intervenciones.

— ¿Qué sugiere?

Necesitamos una ley que le dé más uñas y dientes a la Sutrán, parecida a la que tiene la Sunat, que contrata a chicos para una campaña y que con su sola presencia acreditan que un negocio no ha emitido recibos. Nosotros podríamos acreditar a un ciudadano para que, como ha hecho la prensa, pase por estas evaluaciones [de revisión técnica] y así tener la contundencia para actuar.

— ¿Qué ocurre hoy?

Lo que está pasando es que nosotros vamos contra las personas, contra los locales, pero lamentablemente a través de argucias legales evaden sus responsabilidades, hacen largos los procesos y todo termina en una especie de impunidad. Para combatir eso, no solo basta el esfuerzo que pueda hacer el Estado, sino que necesitamos otro tipo de norma para ser más contundentes.

Estremadoyro está al frente del área de Transportes desde abril. El Comercio

— ¿Qué acción inmediata ha tomado el MTC frente a la denuncia del domingo?

El viernes, fuimos a los locales [de Farenet] a pedirles los videos de una fecha específica. No quisieron entregarnos el material, así que inmediatamente procedimos con el cierre [temporal] de sus plantas del Callao y Ate, las dos que aparecen en el dominical.

— Pero este no solo es un problema de las plantas de Farenet, se trata de una práctica generalizada.

El sistema de control, a diferencia del caso de los brevetes, es distinto. Los centros de revisión técnica sí cumplen los requisitos que exigimos. Repito, lo que aquí vemos son malas prácticas del personal, las cuales son consentidas. Por eso hemos presentado una denuncia penal contra los trabajadores y también contra el dueño de la empresa.

Porque esto no es un tema aislado. Si bien los trabajadores son los que incurrieron, los dueños no están haciendo nada. Nosotros le dimos la confianza al dueño para que nos represente y nos han traicionado. Vamos a detectar uno a uno estos casos y para ser contundentes tiene que ser en flagrancia.

— ¿Cómo lo harán?

Vamos a conseguir las evidencias al revisar todas las grabaciones que tenemos desde setiembre de este año, que es cuando se venció el plazo para que instalaran las cámaras. Así veremos los certificados que se emitieron día a día y si este se entregó a un vehículo sospechoso.

— ¿Revisarán los videos de las plantas de todo el país?

Sí. Tenemos que erradicar esas prácticas corruptas.

— ¿Todo esto se explica porque las mafias están infiltradas en el interior del MTC?

Siempre vamos a ver gente que hace malas prácticas. Lo que toca es luchar constantemente. Si encontramos algo a un trabajador del MTC, vamos a tener que apartarlo y si amerita lo denunciaremos. Esto es una guerra y necesitamos ser contundentes. 

