Esta noche, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se presentó en la Comisión de Transportes del Congreso. Allí aseguró que ha enviado una propuesta al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se retire del cargo de presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) a María Jara y sea reemplazada por Fabián Felix Susaníbar Tello.

Susaníbar es el actual director de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, designado por la actual gestión desde agosto de este año. Antes fue asesor legal de las municipalidades de La Molina y San Miguel.

“Sobre la designación del señor Susaníbar [en la ATU], esto ya ha sido elevado a Palacio de Gobierno, está en manos del presidente, porque eso se hace mediante resolución suprema, no ministerial. Entonces el presidente evaluará, verá si está dentro de sus facultades cesar en su cargo [a María Jara] o no”, dijo Silva.

En un momento de su alocución, Silva criticó a la actual gestión de la ATU por no haber creado aún un sistema integrado de transporte en la capital. “¿Tenemos un sistema integrado? Ustedes van a la avenida Tacna y allí circula todo tipo de vehículos aunque por allí pasa un corredor [el azul]. ¿Por qué pasa eso? Porque han recortado las líneas que pasaban por allí, pero no les han dado otra ruta. Por eso el desorden, por eso el caos, no tienen líneas”, dijo.

Agregó que semanas atrás se reunió con María Jara y le pidió que atienda a los transportistas públicos de la capital pero que ella no hizo esto. También criticó a la ATU por las demoras en la ejecución de la Línea 2 del metro.

En el caso de la reestructuración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, (Sutrán), dijo que han presentado un proyecto al Congreso al respecto. Agregó que si el Parlamento otorga facultades legislativas al Ejecutivo, recién podrán ejecutarlo.

Dato

Susaníbar es abogado y formó parte de los equipos de transferencia de Pedro Castillo en julio pasado, en el equipo de Economía y Finanzas, donde el coordinador era el actual viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Presidente remarcó la necesidad de que los niños y niñas del país retomen las clases presenciales de forma segura. Asimismo, sostuvo que más de 54 mil colegios cuentan con “400 millones de soles para el mantenimiento de la infraestructura educativa”. (Fuente: TV Perú)