La efectividad de esta medida es seriamente cuestionada por los gremios de motociclistas, especialmente luego de ver que en su primera etapa los delincuentes conseguían burlarla fácilmente.
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Uso obligatorio de chalecos distintivos volverá en noviembre: ¿Qué resultados tuvo la primera vez?
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el último sábado que desde el 18 de noviembre se sancionará a los conductores de motocicletas que incumplan con el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad, reanudando así una medida que había sido suspendida el 20 de junio, luego de casi un mes de vigencia.

