Muere ciclista atropellado por auto sin revisión técnica y con botellas de licor

El reconocido ciclista peruano Mirko Romero murió el lunes pasado luego de ser atropellado por un auto en kilómetro 24 de la Panamericana Sur, en Lurín.



Sucedió el pasado lunes 29 de julio, cuando el deportista entrenaba para el Rally de Cieneguilla, que se celebrará en setiembre. El deportista se dirigía en sentido sur a norte cuando fue impactado por el auto, conducido por Francisco Espinoza Peña. Según testigos, y en base a imágenes de video posteriores al siniestro, se concluyó que el ciclista circulaba por el lado derecho de la calzada como lo establece la norma.



Al interior del vehículo, la Policía de Carreteras de San Bartolo halló una caja de cerveza, así como varias botellas de licor, por lo que se asume que el hombre estaba en estado etílico. Además, testigos señalaron que el chofer olía a alcohol.



El auto circulaba con la placa CO-4143 la cual, según el portal del Ministerio de Transportes (MTC), no tiene revisión técnica vigente.



Testigos del accidente socorrieron al ciclista y señalaron que el vehículo dio una vuelta de campana tras el choque. El deportista murió mientras era trasladado a un centro de salud.

La revisión técnica anterior realizada al auto registra desgaste en la dirección, frenos deficientes, baja intensidad de las luces y abolladuras.



El chofer fue trasladado a la comisaría Urbanización Pachacamac para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, continuaba detenido. Francisco Espinoza Peña registra, en su historial de papeletas, una sanción por conducir sin licencia de conducir en el 2005.

La Selección de Campeones-Club de Ciclismo y la Asociación Deportiva Keniro, además de otras 25 asociaciones de ciclistas de todo el país, lamentaron el deceso de su compañero y enviaron las condolencias a sus familiares.



Hoy por la noche se velarán los restos en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. Personas cercanas a la víctima invitaron a sus compañeros de ruta a ir vestidos con sus uniformes ciclistas.

FALTAN CICLOVÍAS

Más de 30 mil ciclistas emplean las carreteras del Perú para entrenar de cara a competencias y desafíos, mientras que la Ley General de Transportes no prohíbe el uso de estos vehículos para este tipo de vías. Sin embargo, no hay infraestructura segura para ellos, según Jesús Nakada, miembro del colectivo ciclista Selección de Campeones-Club de Ciclismo.



TERCER CASO EN EL AÑO

Hace apenas dos semanas, el ciclista argentino Néstor Hugo Canay (48) murió en Ica atropellado por una miniván con S/3 mil en papeletas, que presuntamente realizaba servicio de colectivo informal. En tanto, en enero de este año, un ciclista de 12 años que entrenaba junto a su padre en Trujillo también murió atropellado.



"El ciclista goza de los mismos beneficios que la presente norma establece para el peatón, siempre y cuando no haya incurrido en graves violaciones a las normas de tránsito. En caso de un accidente que involucre a un vehículo motorizado y a uno no motorizado, se presume la responsabilidad del primero", sostiene Octavio Zegarra, activista en materia de movilidad sostenible.