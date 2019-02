Callao justifica clausura de aeropuerto: “No se debe minimizar un cartel”

La Municipalidad Provincial del Callao rechazó la medida tomada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de interponer una denuncia contra funcionarios de la comuna que ordenaron la clausura temporal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Nosotros hemos sancionado a LAP (Lima Airport Partners, concesionaria del terminal), una empresa privada. Nosotros no hemos sancionado administrativamente al MTC. Nos sorprende la actitud del procurador ya que estamos frente a un problema de discriminación contemplado en la Constitución”, acotó Juan Carlos Torres, gerente de Licencias y Autorizaciones de la Municipalidad del Callao en conferencia de prensa.

►MTC denunciará a Municipio del Callao por cerrar puertas del aeropuerto Jorge Chávez

►Municipalidad del Callao clausura temporalmente aeropuerto Jorge Chávez

De acuerdo al funcionario, la sanción sí fue necesaria porque se trata del cumplimiento de una ordenanza municipal. "Es importante continuar para que la ciudadanía entienda y no minimice un cartel (contra la discriminación). No porque se trate de una empresa gigante o pequeña, la Municipalidad va a dejar de cumplir funciones. Nosotros cumplimos nuestro trabajo", añadió”.

Ayer, el procurador del MTC, David Ortiz, calificó la clausura del terminal aéreo como irregular e desproporcionada. Además, consideró que afectó a un servicio público, a la concesionaria LAP, los intereses del MTC y la imagen internacional del Perú.

Ante ello, el funcionario de la Municipalidad del Callao recordó que la clausura temporal se debió a la LAP no cumplió con la ordenanza municipal N° 026-2009, que prohíbe toda forma de discriminación en la jurisdicción, al no cumplir con la colocación de carteles en lugares visibles con la frase: “Está prohibida toda clase de discriminación”. Si bien se realizó el pago de la multa previa, no colocaron dichos avisos en lugares visibles, indicó.

Según dijo, la Municipalidad del Callao no buscó afectar el tránsito de pasajeros del terminar aéreo sino poner a derecho a LAP para la colocación de los carteles.

“Nosotros no hemos impedido la transitabilidad de los pasajeros. El comunicado del propio MTC dice que no se interrumpió [el tránsito]. El tema es que teníamos que actuar. Queremos que LAP comience a colocar los carteles para levantar la sanción administrativa”, añadió el gerente Juan Carlos Torres.

Afirmó que LAP no quería poner esos carteles y que se han colocado 45 sanciones administrativas dentro del aeropuerto.

La clausura temporal se ejecutó tras la denuncia de un ciudadano que sufrió discriminación por su orientación sexual por parte de un integrante de la Orquesta Zaperoko al interior del aeropuerto Jorge Chávez.