Este jueves 3 de octubre los vehículos particulares con placa de rodaje que terminan en número impar no podrán movilizarse por los ejes viales establecidos en el plan ‘pico y placa’, que tiene por objetivo reducir el flujo vehicular y los tiempos de viaje.

De acuerdo con la disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ‘pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. No hay restricción los viernes, sábados, domingos ni feriados.

Los vehículos con placa que termina en número par o cero no podrán circular en los ejes viales los lunes y miércoles en los horarios establecidos. Mientras que, los que tienen número impar, no podrán hacerlo los martes y jueves.

-Ejes viales comprendidos en este plan-

-Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.

-Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Sánchez Carrión - La Marina (hasta Av. Elmer Faucett) / Ruta del corredor rojo.

-Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garcilaso - Av. Arequipa (has Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.

-Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau.

-Multas-

La sanción que impone la Policía Nacional a los conductores que violan el plan 'pico y placa' es una multa de S/ 336 (8 % de una UIT) por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido”.

-Excepciones-

Han quedado exceptuados de las restricciones los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones, los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos, transporte público autorizado, taxis, escolar, turístico y carga, fúnebres y grúas.

Asimismo, no aplica para vehículos particulares cuyos propietarios residen en las vías definidas, debidamente acreditados con presentación de DNI o Licencia de conducir.

-Pico y placa de camiones-

El pasado 10 de septiembre se inició la aplicación del plan 'pico y placa’ para transportes de carga y con mercancías.

En este caso, la restricción vehicular se lleva a cabo en la carretera Panamericana Sur (desde la Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby)

Los vehículos de las categorías N2, N3, 03 y 04 no podrán circular libremente por dichos carriles en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m. de lunes a sábado, considerando el último dígito de sus placas de rodaje.

Los camiones cuyas placas terminan en número par no podrán circular en esas vías, en los horarios establecidos, los lunes, miércoles y viernes; mientras que los impares, los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y días no laborables (sector público y privado).

Actualmente, el plan ‘pico y placa’ para camiones se encuentra en una etapa de prueba. La imposición de multas de 336 soles a los infractores empezaría el 23 de octubre.