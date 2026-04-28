Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Municipalidad de Lima declara en emergencia el sistema vial de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Lima)
Municipalidad de Lima declara en emergencia el sistema vial de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima declaró en situación de emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano por un plazo de 180 días calendario a través de la Ordenanza N° 2817 publicada este martes 28 de abril en el boletín de normas legales de El Peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.