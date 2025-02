El Comercio pudo conocer que la Municipalidad de Lima (MML) ha instalado equipos en diferentes puntos de la ciudad, como la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (más conocida como Paseo de la República), la Vía Expresa Javier Prado, las avenidas Circunvalación y Brasil, y la Costa Verde, a fin de imponer fotopapeletas por exceso de velocidad e infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. También se instalarán cámaras LPR (License Plate Readers) en otras vías de la ciudad.

Además, se indicó que actualmente los equipos son calibrados y están en periodo de prueba para que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) entregue la certificación. Se espera que en los próximos días se implemente la señalización vial respectiva en los alrededores de las cámaras.

También se conoció que estos equipos registran en video la infracción cometida, a diferencia de los cinemómetros que utilizan la Policía, los cuales solo toman fotos y son movibles. El proyecto de la Municipalidad de Lima contempla la instalación de más equipos de fiscalización en diferentes puntos de la capital.

Las cámaras han sido instaladas por la Municipalidad de Lima en distintos puntos de la capital. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

Las pruebas de los equipos incluyen cómo llegan las imágenes obtenidas hasta la central de control, que recibirá y procesará la información. El uso de las cámaras tiene como objetivo fiscalizar infracciones fuertes contenidas en las faltas G06 y G07 del Reglamento Nacional de Tránsito, como el giro indebido y la no utilización del carril correspondiente, a fin de tratar de disminuir los siniestros, mejorar el tránsito, entre otros.

Se tiene planeado que el funcionamiento de los equipos y de la central de control sea en dos semanas. Las obras de implementación de dicha central están próximas a concluir, ya que los trabajos comenzaron el año pasado.

Las cámaras en el caso de las vías expresas van a fiscalizar el cambio de carriles, como por ejemplo cuando un conductor se desplaza de un carril alejado hacia las entradas o salidas de la vía. En el caso de la Av. Circunvalación, por ejemplo, los equipos fiscalizarán que los buses o camiones no se estén pasando a carriles que no les corresponden.

Respaldan implementación de control de velocidad, pero esperan que tenga un fin disuasivo y preventivo

El coronel PNP (r) Franklin Barreto, experto en investigación de accidentes de tránsito y en temas de transporte y seguridad vial, consideró “muy positivo” la fiscalización que implementará la Municipalidad de Lima en las principales vías de la capital, ya que se busca que tenga un fin disuasivo y preventivo ante la ocurrencia de siniestros en las pistas y no un afán sancionador o de recaudar recursos.

“Hay que definir que el control de velocidad es muy bueno. Si existe una limitación en el reglamento, tanto para excesos como para velocidades muy bajas, debe existir un control, sino sería letra muerta”, expresó el especialista a El Comercio.

“Lo interesante de este control es que tenga un fin disuasivo y, en algunos casos, preventivos porque se coloca en los lugares donde hay mayor incidencia de accidentes de tránsito vinculados como causas al exceso de velocidad. En general, debe tener un efectivo disuasivo, algo así como lo que pasó en el Callao antes de la gestión de (alcalde) Pedro Spadaro”, agregó.

El sistema de control de velocidad en las principales vías de Lima será puesto en funcionamiento en dos semanas, aproximadamente. (Foto: Joel Alonzo)

No obstante, enfatizó que se debe colocar una señalización integral en las zonas de fiscalización y no contaminar visualmente una vía. “La idea es que las operaciones de las municipalidades y de la misma Policía no sean con trampa, sino tenga un efecto disuasivo”, manifestó.

Usuarios de redes sociales fomentan la sacada de vuelta a la norma

Aún no entra en funcionamiento la fiscalización del tránsito en la ciudad, pero ya algunos usuarios de las redes sociales difunden videos en los que muestran cómo se puede emplear artículos para dificultar a las cámaras de la Municipalidad de Lima la lectura de las placas de los vehículos que cometan infracciones.

En los videos se resalta que las cámaras de control de velocidad de la MML son infrarrojas, por lo que recuerdan que existen tutoriales que enseñan cómo instalar objetos que evitan ese tipo de luz. Incluso, algunas personas ofrecen en redes sociales servicios de asesoramiento para reclamar una papeleta.

Esto originó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos señalan de que se debe acatar la norma y respetar los límites de velocidad, mientras que otros recuerdan las multas que se tienen que pagar por las papeletas.

Experto confirmó que las cámaras que ha instalado la Municipalidad de Lima son infrarrojas.

Ante ello, Franklin Barreto indicó que las autoridades deben modificar el reglamento para evitar que los conductores emplean artimañas que impidan la lectura de las placas de los vehículos. En ese sentido, consideró que la falta G60 del Reglamento Nacional de Tránsito debe sancionar cuando se coloque “cualquier material” en la placa.

“Circular con placas ilegibles o sin iluminación o que tengan adherido algún material, que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de las infracciones de tránsito”, indica el texto de la falta G60.

Ante ello, aseguró que actualmente la norma da a entender que está permitido que se le coloque a la placa cualquier material que no impida la lectura de los medios electrónicos, lo cual consideró que no es coherente.

“A nosotros, lamentablemente, no nos gusta el control. Este mismo video de TikTok lo explica claramente. Al ciudadano le gusta mucho el orden, pero no le gusta que lo controlen. Le van buscando la sinrazón a la norma”, precisó Barreto.

El especialista confirmó que las cámaras que utilizará la MML para fiscalizar el tránsito en diversas zonas de Lima son las mismas que se han venido difundiendo en redes sociales. Precisamente, remarcó que son infrarrojas para captar imágenes de día como de noche y que son las más modernas en la actualidad.

“Son cámaras infrarrojas, como las cámaras de videovigilancia, y son utilizadas para capturar las imágenes tanto en horas diurnas como horas nocturnas. Es una tecnología que en este momento es la mejor, son las cámaras que funcionan en el momento”, indicó.

Por su parte, Luis Quispe Candia indicó que las acciones de los conductores para tratar de evitar que se identifique el número de placa del vehículo cuando cometen una infracción es recurrente y que se evidenció en el Callao durante la época en que se aplicaban fotopapeletas. “Para evitar ser fotografiado por la cámara lo forraban de plástico la placa o lo pintaban de negro para confundir los números”, indicó.

“Se necesita es instalar cámaras de control de velocidad en toda la ciudad”

Luis Quispe Candia, directo de la ONG Luz Ámbar, consideró, ante el proyecto que ejecutará la Municipalidad de Lima, que se deben instalar cámaras de control de la velocidad en toda la ciudad. Recordó que, en el Callao, dicha medida redujo en un 75% los accidentes de tránsito, pero que la gestión del alcalde Pedro Spadaro decidió no continuar con la iniciativa.

“En el Callao llegó a disminuir en un 75% los accidentes de tránsito. Ahí los conductores controlaban la velocidad, se detenían en el cruce peatonal. Ha contribuido al orden”, explicó el experto a El Comercio

Al igual que Franklin Barreto, Quispe Candia resaltó la importancia de colocar una adecuada señalización en las vías para advertir de que se ingresa a una zona de baja velocidad. Incluso, recordó que en España la toma de la foto a los vehículos se hace de manera aleatoria.

“No solamente deben instalar (cámaras de fiscalización) sino también deben advertir que los conductores están llegando a una zona donde hay control de velocidad para no sorprenderlos, no se trata de hacer una emboscada. Se trata de que los conductores disminuyan la velocidad al lugar que están llegando”, expresó el experto.

“En España, por ejemplo, esas cámaras de velocidad no toman fotografías a diestra y siniestra, ya que de forma aleatoria van fotografiando y van sancionando porque de eso se trata. Si se trata de recaudar dinero, (entonces) que se ponga a todo el mundo. El conductor no sabe si le van a tomar, lo importante es advertir que está entrando a una zona donde tiene que disminuir la velocidad para eso está señalizado. Ya está la cámara ahí, no sabemos si le va a tomar foto o no, pero está ahí, ya es suficiente, ya disuade al conductor, ese debe ser el propósito, evitar, no recaudar dinero a como dé lugar”, agregó.

Las cámaras de la Municipalidad de Lima serán puestas en funcionamiento en las próximas semanas. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio)

Quispe Candia recordó que antes el proceso de imponer las papeletas era de competencia de la Policía, incluso los agentes PNP tenían que firmar dichos documentos, pero que se hizo una modificación a la norma y actualmente la entidad competente en el tema es la municipalidad provincial, por lo que los policías se encargan de registrar la infracción, mientras que el Servicio de Administración Tributaria de Lima ejecuta el cobro.

Por otra parte, remarcó que también se debe sancionar a aquellos conductores que no respetan la velocidad mínima. “La sanción que no se pone es cuando no se cumple con la velocidad mínima, así como establece sanciones cuando no se respeta la velocidad máxima, también el reglamento establece la velocidad mínima. Un vehículo que va muy lentamente por el tercer carril, y se constata con una cámara, puede sancionarse con 973 soles, que es el 18% de una UIT”, detalló.