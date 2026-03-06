A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la suspensión inmediata de las papeletas de tránsito que se vienen imponiendo en vías metropolitanas en toda su zona. Además, anular de oficio aquellas que “habrían sido emitidas de manera irregular”.

El escrito precisa que esta decisión es “en el marco de su permanente compromiso con la defensa de los derechos de sus vecinos”.

Un equipo que controla la velocidad de los vehículos se ha instalado en la avenida Javier Prado.

La comuna de Magdalena precisó que la medida busca “garantizar que la imposición de sanciones de tránsito por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima” se realice con total transparencia, legalidad y estricto respeto a la normativa vigente.

Asimismo, señaló que el objetivo es salvaguardar el debido procedimiento administrativo y proteger los derechos de los ciudadanos.

Vecinos reclaman en redes sociales

Tanto en Facebook como en Instagram vecinos de Magdalena y personas que transitan por el distrito han elevado sus quejas a las fotopapeletas impuestas por la MML.

“Qué bueno, me pusieron 2 y ninguna tenía calibración de la cámara, la multas indican que son del 2025 pero el monto de UIT es del 2026, totalmente irregular y arbitrarias”, señala un comentario.

“Me pusieron 5 papeletas las cuales sumaban S/3,200 soles. Tuve que pagarlas todas con intereses porque no me notificaron y una llegó a medida cautelar. O sea, tuve orden de captura y me bloquearon mis cuentas de banco”, resalta otro.

TC ordena municipios no pone multas

En 2023 y luego de una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que las municipalidades distritales de Breña, El Agustino, Rímac, Independencia, Carabayllo, La Molina, Magdalena, Miraflores y San Borja, no emitan papeletas de tránsito y utilizar grúas para llevar a vehículos al depósito.