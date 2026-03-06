Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vecinos de Magdalena han señalado su malestar por estas multas. Foto: Andina
Vecinos de Magdalena han señalado su malestar por estas multas. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la suspensión inmediata de las papeletas de tránsito que se vienen imponiendo en vías metropolitanas en toda su zona. Además, anular de oficio aquellas que “habrían sido emitidas de manera irregular”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.