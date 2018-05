Municipalidad de Lima nunca ha cancelado rutas por deuda |#NoTePases

Ayer, en una entrevista con este Diario, la titular de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Elvira Moscoso, aseguró que la acumulación de deudas por parte de empresas de transportes que han cometido un sinnúmero de infracciones no es suficiente para cancelarles el permiso de circulación.



Esto explicaría, en parte, por qué La Nueva Estrella, que adeuda casi 8 millones de soles al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sigue circulando en la capital.

Sin embargo, según el Reglamento de Administración de Transporte, mantener deudas pendientes de pago en ejecución coactiva por más de un año sí es causal de cancelación para prestar el servicio de transporte público. Además, una empresa puede perder su ruta si incumple una condición de acceso y permanencia (por ejemplo, dejar de prestar el servicio durante tres días de manera injustificada). Esa es la sanción más severa, pero pocas veces se ha impuesto en Lima.

Lo que sí es más frecuente es la suspensión temporal de empresas, como ocurrió esta semana con el Chosicano, por estar involucrado en un accidente de tránsito, o como pasó en el 2014 con Orión, suspendida durante 30 días por la misma causa.

1. Pasa pocas veces, pero normas hay.

Una multa más a una empresa que adeuda millones de soles no hace mucha diferencia. La realidad demuestra que esta sanción no es disuasiva, en parte, porque no se cobra. Y, principalmente, porque en la práctica la compañía sigue estando autorizada para circular.

“Es difícil llegar a la cancelación de rutas”, precisa Juan Carlos Dextre, especialista en transporte.

Pero no imposible. El Reglamento de Administración de Transporte lo permite, pero nunca se ha invocado para retirar una autorización. Según la GTU de la Municipalidad de Lima, no lo han aplicado porque la causal no está incluida en la ordenanza que a ellos les rige (N° 1974).

En comunicación con El Comercio, la Gerencia de Transporte Urbano señaló que sí han iniciado procedimientos de cancelación a tres rutas por prestar servicio con el 65% menos de la flota requerida y a otras tres ya se les ha anulado.

Una de estas últimas anulaciones fue la de la ruta 4508, que operaba la empresa 78 S.A., conocida como el Chosicano, luego de detectarse que presentó una declaración jurada falsa para obtener un premio municipal.

Por mantener millones de soles de deuda, sin embargo, nada. “La norma sí lo permite. Es clarísima, y están vinculados por ella”, señala el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

Las ordenanzas de la MML en este tema están supeditadas a las normas nacionales del Reglamento de Transporte, a las que deben adecuarse. Si no se ha hecho, es una omisión, pero eso no impide aplicar la norma nacional que tiene una jerarquía mayor para evaluar la cancelación de la ruta por esta causal. Para la GTU, sin embargo, esta omisión sí ha sido una barrera y, por eso, precisó a este Diario que están evaluando incluir este punto en las propuestas de modificación.

Quispe Candia explica que esta misma discusión se dio también al cuestionar la autorización para circular de la empresa Orión. El MTC fijó un plazo a la MML para que pudiera adecuar sus ordenanzas, pero cuando lo hizo, esta no incluyó la causal de mantenimiento de deudas para retirar el permiso.

“Lima se ríe del Decreto Supremo 017 [Reglamento Nacional de Administración de Transporte], ¿por qué lo permiten?”, se pregunta Quispe Candia.

De acuerdo con las denuncias publicadas por El Comercio, la empresa de La Nueva Estrella sí mantiene deudas en procedimiento de ejecución coactiva por más de un año. En otras palabras, normas hay para iniciar un procedimiento de anulación del permiso. El problema es que no se aplican.

2. La Nueva Estrella tampoco tiene terminales.

No solo podría cancelársele la autorización a La Nueva Estrella por mantener deudas, sino también por no tener terminales ni paraderos iniciales. De hecho, los vehículos se estacionan en el grifo de Las Conchitas, en Ancón (ver foto).

La flota de La Nueva Estrella se estaciona de forma indebida en el grifo de Las Conchitas, en Ancón. (Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Al ser esta una condición para acceder a la ruta y permanecer en ella, la GTU ha iniciado un proceso de fiscalización sobre la situación legal y operacional de la ruta autorizada por la MML a la Empresa de Transporte La Nueva Estrella. Ahí también podrá verificarse que dicha empresa no sigue la ruta autorizada, lo que es pasible de una sanción de 1 UIT y la suspensión por 30 días de la ruta.

3. Un problema de demanda ciudadana.

Ciertamente, que circulen autos que tienen tantas papeletas representa un peligro para terceros. Pero para muchos ciudadanos, abordar estos vehículos es la única alternativa que tienen para movilizarse rumbo a sus centros de trabajo o de estudio.

Sacar de circulación a estas empresas, mientras no exista otra opción, los afectará directamente. Quispe Candia, por eso, considera que, si bien debe cancelarse la ruta de aquellas empresas que han cometido muchas infracciones, las autoridades deben, a su vez, suplir esa necesidad ciudadana. En esa línea, iniciar un procedimiento sancionador para cancelar una ruta, debe llevar aparejado una convocatoria para que otra empresa, previamente acreditada por la Municipalidad de Lima, acceda a la ruta y brinde un servicio adecuado.

Otras causales

Una empresa de transporte puede perder la ruta otorgada si es que abandonó el servicio, lo prestó con una flota operativa menor al 65% requerido o no comenzó a brindar el servicio en el plazo pactado. Podría también perder la autorización si trabaja con una autorización suspendida.