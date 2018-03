La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó a los usuarios sobre los horarios de los servicios del Metropolitano que funcionarán durante los feriados de Semana Santa.



En un comunicado, el municipio detalló que el jueves 29 de marzo operarán los servicios Regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Adicionalmente, en las horas punta circulará el Expreso 4, por la mañana de 6 a.m. a 9 a.m. y en la tarde de 5 p.m. a 8:30 p.m.

El viernes 30 de marzo solo funcionarán los servicios regulares A, B y C. En tanto, el regular D y los servicios Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Súper Expreso y Súper Expreso Norte serán suspendidos durante ambos días no laborables.

El sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril los servicios no tendrán variación y operarán en los horarios habituales. De igual forma, los alimentadores (buses amarillos y naranjas) brindarán atención con normalidad. El servicio especial Gamarra será suspendido los días jueves 29 y viernes 30 de marzo.

La Municipalidad de Lima afirmó que el Metropolitano cuenta con 400 agentes de seguridad y 150 orientadores debidamente capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas de seguridad, como no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no llevar bultos grandes que puedan incomodar al resto de pasajeros y no ingerir alimentos o bebidas en los vehículos.

Todo acto contra el pudor o actitud agresiva entre los usuarios y/o hacia los trabajadores del Metropolitano será denunciada y los involucrados puestos a disposición de la Policía Nacional.