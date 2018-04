La Municipalidad de Lima informó, a través de Protransporte, que el Metropolitano tendrá un horario especial el próximo martes, 1 de mayo, por ser feriado no laborable al celebrarse el Día del Trabajo.



A través de un comunicado, la entidad señaló que dicho día únicamente funcionarán los servicios regulares A, B, y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales, así como las rutas alimentadoras hasta las 11 p.m.

Quedarán suspendidos los servicios expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, además del Súper Expreso, Súper Expreso Norte, Regular D y Servicio Especial Gamarra.

Protransporte pidió a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos durante el feriado no laborable.

El Metropolitano cuenta con 400 agentes de seguridad y 150 orientadores, debidamente capacitados, para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de seguridad, como no abordar los buses en estado de ebriedad ni bajo los efectos de alguna droga. También se recuerda que los niños pequeños siempre deben viajar tomados de la mano por sus acompañantes.