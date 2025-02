“Los vehículos que hagan servicio de taxi deberán cumplir todas las condiciones para la prestación del servicio, de lo contrario, no podrán ingresar”, anunció David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

“Tendrán que estar claramente identificados, con su placa respectiva, para brindar servicio de taxi. Deben contar con la autorización que nosotros brindamos como autoridad competente y que les da seguridad a los usuarios de que quien está llevándolos es una persona que puede hacerse responsable, no solo de su seguridad, sino que, al ocurrir cualquier siniestro, también se hará cargo de aquellas condiciones que puedan afectarlos”, precisó.

En el caso de los taxis por aplicativo, como Uber, Cabify, InDrive, DiDi, Yango, entre otros, Hernández comentó que dichas unidades también deberán cumplir con las normas impuestas para el servicio de taxi formal en caso pretendan ingresar al nuevo aeropuerto, por lo que se ha informado a las empresas intermediadoras sobre cuáles son las condiciones de cumplimiento que se verificarán de forma permanente en el nuevo aeropuerto.

Al respecto, la empresa Cabify consideró que no es correcto “restringir la restringir la libertad de los usuarios a escoger en qué modalidad de transporte ir al aeropuerto” y dio ejemplos de cómo otros aeropuertos del mundo incluyen distintas movilidades de taxi, como aquellas por aplicativo.

“Recordemos que las apps de movilidad ofrecen mayor seguridad y trazabilidad total de los viajes que el taxi tradicional y alguna (Cabify) hasta compensa el 100% del CO2. Aeropuertos como Barajas (Madrid), O’Hare (Chicago), Ciudad de México y El Dorado (Bogotá), entre muchos otros, tienen zonas específicas para aplicativos de movilidad y otras distintas para taxis, facilitando el acceso de millones de usuarios y mejorando su experiencia de viaje. El Nuevo Jorge Chavez es un aeropuerto de primer nivel y debe contar con la accesibilidad de primer nivel, no solo en cuanto a vías de acceso sino también a modalidades de transporte. Consideramos imprescindible que el nuevo aeropuerto ofrezca a los usuarios la posibilidad de elegir cómo moverse, alineándose con los estándares de grandes terminales internacionales”, indicaron en comunicación escrita con El Comercio.

Este Diario también su comunicó con las empresas Uber, Indrive y Didi, pero optaron por no declarar para este artículo.

Para José Aguilar, ex jefe de la ATU, es necesario que los aplicativos de taxi informen a sus usuarios cuáles son los conductores y los vehículos que cumplen con la normativa. En diálogo con El Comercio, consideró que hace falta regular este servicio con una norma específica.

“Cuando uno toma taxi por aplicativo no se tiene la seguridad que el conductor está autorizado. Se puede hacer un llamado a estas empresas para que incorporen a más choferes habilitados por la ATU y lo informen en sus aplicativos. Hay varias alternativas y muchas están en la cancha de las empresas“, dijo.

Mientras no exista la ley de taxis por aplicativo, Aguilar recomendó a los usuarios a utilizar los aplicativos de empresas de taxi formales que cuentan con autorización de la ATU. Recordó que existe el servicio en línea para consultar si un taxi tiene autorización para circular en Lima y Callao: https://sistemas.atu.gob.pe/ConsultaVehiculo.

Del mismo modo, Luis Quispe Candia, especialista en temas de transporte, cuestionó la medida anunciada por la ATU de no permitir el ingreso de los taxis por aplicativo al aeropuerto y advirtió que será difícil su fiscalización debido al amplio uso de este servicio por parte de la población. Enfatizó que la falta de regulación del taxi por aplicativo no es responsabilidad de los conductores, sino del Estado, ya que durante largos años no se ha podido fiscalizar ese servicio.

Ley para taxis por aplicativo

Por otro lado, Hernández recordó que las empresas de taxi por aplicativo buscan una modificación de la norma a su favor y que, si bien la ATU está en contra de las iniciativas que perjudican la seguridad de los pasajeros, no se opone a nuevas modalidades de transporte, siempre que estén reguladas de manera local.

“Quien no cumpla con las normas estará cometiendo, obviamente, una infracción a las normas vigentes. En el aeropuerto se cumplirán absolutamente todas las normas (para el taxi formal y regulado por la ATU)”, advirtió.

En junio del año pasado, el Congreso aprobó una norma sobre los taxis por aplicativo que para la gestión de la ATU de ese entonces, liderada por Maribel Vidal, “permitiría evadir la fiscalización y sería “una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público”. Al mes siguiente, el Ejecutivo observó la norma que establecía que las empresas que administran las aplicaciones de transporte sean responsables de recopilar y mantener datos sobre los choferes, sus vehículos y el servicio brindado. Su responsabilidad se limitaba al servicio de intermediación, eximiéndolas de cualquier responsabilidad por eventuales delitos cometidos por los conductores.

Después de ser observada, la autógrafa regresó a la comisión de Transportes y Comunicaciones donde, en diciembre de 2024, se aprobó un nuevo texto, el cual aún espera ser debatido en el pleno.

Hernández comentó que, en ocasiones, algunos conductores (de aplicativos) aducen que están transportando a familiares, cuando, en realidad, se trata de pasajeros, intentando de esta manera burlar las normas; pero aseveró que eso no ocurrirá en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque se pedirá identificación en todo momento. Pidió a la población colaborar con los controles que se lleven a cabo en el nuevo terminal

“Si no hay identificación, corresponde una multa. Cuando hay identificación, nosotros apoyamos con todos los servicios a los usuarios. Nadie quiere generarles condiciones negativas a las personas en la vía pública, pero se debe combatir la informalidad y la ilegalidad”, precisó.

Al respecto, Quispe Candia remarcó que el Perú es uno de los tres países de Sudamérica que no ha regulado el servicio de taxi por aplicativo, por lo que instó al Congreso a aprobar dicha norma, ya que dichas empresas deben estar acreditadas en el Perú, pagar sus impuestos y hacerse responsables del servicio que prestan.

“En este momento, probablemente en Lima más del 50% de los requerimientos de los taxis son mediante el servicio de aplicativo. La gran mayoría de la población que va a ir al aeropuerto probablemente lo va a hacer utilizando ese servicio”, indicó.